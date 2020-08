Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Modelka štrnásťkrát potratila, no nikdy neprestala dúfať: Potom sa stal malý zázrak

Aj napriek tomu, že to nemala jednoduché, nikdy sa nevzdala. Pred pár dňami oznámila radostnú správu a je príkladom toho, že zázraky sa skutočne dejú.

DUBLIN 2. augusta - Rosanna Davison je úspešná írska herečka, speváčka a modelka. Pred sedemnástimi rokmi sa stala víťazkou medzinárodnej súťaže krásy Miss World 2003. S odstupom času sa však chcela usadiť a založiť si rodinu. Spolu s partnerom sa neraz snažili o bábätko, no v prvých týždňoch tehotenstva, žiaľ, vždy potratila. Z času na čas čelila nepríjemným otázkam ľudí, ktoré ju neraz ranili. Keďže si strážila svoje súkromie, o štrnástich potratoch spočiatku nechcela rozprávať, no neskôr si uvedomila, že jej životný príbeh by mohol pomôcť ženám, ktoré si prechádzajú podobne ťažkým obdobím. V roku 2019 sa s manželom rozhodli pre náhradné materstvo. Ich dieťatko sa narodilo Kyjeve, po dvoch týždňoch sa rodinka mohla vrátiť do Írska, no pred pár dňami ohlásila ďalšiu šťastnú novinku, uvádza portál Independent.

Čelila nepríjemným otázkam

Rosanna si pred pár rokmi povedala, že by sa chcela usadiť. Keď bola prvýkrát tehotná, prežívala obrovskú radosť. Spolu s manželom informovali najbližších, že čakajú bábätko, no mladá modelka, žiaľ, po šiestich týždňoch potratila. O dieťatko sa však snažili aj naďalej, no smutnej správe čelila štrnásťkrát. Prežívala ťažké chvíle a častokrát sa stretávala aj s nepríjemnými otázkami. Susedia či priatelia sa jej neraz pýtali, kedy sa konečne usadí a založí si rodinu.

Spočiatku o svojich problémoch nechcela rozprávať, no jedného dňa si povedala, že svojím príbehom by mohla pomôcť aj iným ženám, ktoré sa dostali do podobných situácií. Začala otvorene rozprávať o tom, čím si prešla a získala si srdcia mnohých ľudí z celého sveta.

Rosanna žiarila šťastím

Netají sa ani tým, že sa neraz snažila presvedčiť partnera, aby ju opustil. Ten sa však nevzdal a rozhodli sa pre náhradné materstvo. Náhradná mamina priviedla na svet dievčatko 21. novembra 2019 v Kyjeve. Po dvoch týždňoch mohla Rosanna s manželom a dcérkou Sophiou odísť do Írska. Doslova žiarila šťastím a zverejňovala rozkošné fotky.

Oznámila radostnú novinku

Pred pár dňami potešila svojich fanúšikov. Stal sa akoby malý zázrak, ktorý si nedokáže vysvetliť ani jej lekár. Rosanna čaká dvojičky. Chlapci by sa mali narodiť v novembri. Rodičia sú nesmierne šťastní, že Sophia bude mať súrodencov. „Zázraky sa skutočne môžu diať neočakávanými a magickými spôsobmi. Ako vždy, aj teraz posielame veľa lásky tým, ktorí sa snažia o bábätko. Nikdy sa nevzdávajte,“ napísala na Instagrame.