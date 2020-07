Monika Hanigovská

Rodičia jej vraveli buď poslušná a vydaj sa: Ona sa vzoprela, ako 20-ročná skončila 2 vysoké školy a býva vo vlastnom dome

Pakeezah sa vymanila z kultúrnych a sociálnych stereotypov. A toto je jej inšpiratívny príbeh.

Pakeezah Zubairiová chcela vždy od života viac, a napriek prekážkam to dosiahla v mladom veku. — Foto: Instagram/pakeezah_zubairi

FLORIDA 31. júla – Budúcnosť mala vopred nalinkovanú. Mala poslúchať, dobre sa vydať, no vzoprela sa a dokázala, že aj najväčšie prekážky je možné zdolať, ak sa veľmi chce.

Dievča menom Pakeezah Zubairiová (21) ešte pred 20-timi narodeninami dokázala úspešne skončiť dve vysoké školy, začať pracovať, odsťahovať sa od rodičov, kúpiť si vlastný byt, nájsť si priateľa, ktorý ju vo všetkom podporuje a s radosťou vstávať do práce, ktorá ju baví.

Napriek mladému veku má ďalšie plány. Pakeezah sa vymanila z kultúrnych a sociálnych stereotypov. A toto je jej inšpiratívny príbeh.

Mala byť len dobrým dievčaťom

„Bolo ťažké sa odsťahovať. Pochádzam z veľmi náboženského prostredia. Keď som od nich odišla, prestali sa so mnou rozprávať, pretože chceli, aby som bola takým tým dobrým moslimským dievčaťom, a to pre mňa jednoducho nebolo,“ povedala šikovná Pakeezah pre britský denník Daily Mail, ktorá sa tak podľa vlastných slov stala najmladšou absolventkou Lynn University v histórii - a teraz sa ako 21-ročná chystá na doktorandské štúdium. „Teraz chcem pokračovať doktorátom a dokončím ho hneď, ako to bude možné.“

Pripravovala sa už na strednej škole

No nebola to len rodina, ktorej čelila. „Stálo to všetko za to, som nezávislá, pracujem a študovala som predmety, ktoré milujem, a to všetko vďaka svojej tvrdej práci už v mojom mladšom veku a podpore môjho úžasného priateľa,“ prezradila svoj úspešný recept.

Dievča na sebe tvrdo pracovalo už počas stredoškolského štúdia, a tak jej ďalšie štúdium zabralo oveľa menej času. Na základe takto nadobudnutých poznatkov si mohla počas vysokoškolského štúdia nabrať oveľa viac predmetov. Štúdium zvládla popri práci a svoj magisterský odbor vyštudovala v rekordnom čase. „Písala som práce do piatej hodiny ráno, potom som spala dve hodiny a potom vstala.“

K cieľu jej dopomohla šetrnosť aj láska

Ako informoval britský denník, odmietala poľaviť a počas svojho celého štúdia pracovala na plný úväzok. Ušetrila dosť peňazí na kúpu domu, takže v čase, keď mala 20 rokov, už vlastnila svoj vlastný dom.

„Šetrila som peniaze kdekoľvek som mohla. Nikdy som nechodila nikam jesť, neminula ani cent na značkové oblečenie,“ opisuje, pričom oželela aj nákupy počas sviatkov.

Pakeezah si spolu s priateľom Stevenom kupovali najlacnejšie jedlá, aké boli v ponuke. Dnes priznáva, že to nebolo zdravé stravovanie, ale ako sa vyznala, pár rokov jej za to skutočne stálo.

„V čase, keď som dokončila magisterské štúdium, Steven a ja sme už šetrili na náš dom. Ušetrili sme vklad vo výške 7 500 dolárov potrebný na zabezpečenie hypotéky do jedného roka.“

Nezabúda však pripomenúť, že veľkú oporu našla v priateľovi. „Keď sa obzriem späť, som veľmi šťastná z toho, čo som dosiahla a čo sme dosiahli spolu ako pár,“ vyznala sa 21-ročná Pakeezah Zubairiová, ktorá toho na svoj vek stihla skutočne viac ako dosť.