Dominika Pacigová

V Česku mestá obmedzujú kosenie trávnikov. Poukazujú na nespočetne veľa výhod

Viaceré české mestá idú príkladom. Snažia sa obmedziť kosenie trávnikov na minimum.

BRATISLAVA / PRAHA 31. júla - V Českej republike sa čoraz viac objavujú nepokosené trávnaté plochy, ktoré majú nespočetne veľa výhod. Okrem toho, že dokážu zadržať vodu, znižujú prašnosť a poskytujú potravu živočíchom, informuje portál ČT24.

Obmedzujú kosenie

V českých mestách obmedzujú kosenie na minimum. „Lúka by sa mala udržiavať takým spôsobom, ako horské lúky, čo znamená, že by sa mala kosiť dvakrát do roka,“ povedal v máji pre ČT24 Daniel Jeřábek z technických služieb Hradca Králové.

Vo Vysokom Mýte zas na niektorých miestach nájdete vysokú trávu, ktorá je prínosom pre chrobáky a motýle, pričom sťažovať sa nemôžu ani majitelia psov. Svojich štvornohých miláčikov môžu venčiť na pokosených trávnatých plochách.

Veľké výhody

Príkladom idú aj v ďalšom českom meste, a to v Plzni, kde nechýbajú precízne vykosené trávniky, no ani lúčne kvety. Nielen stromy, ale aj vyššie trávnaté porasty sú podľa slov geografa Jana Koppa najlepším klimatizačným zariadením.

Už pred rokom zdôrazňovali rozdiel

Zdeněk Hřib, primátor Prahy, poukazoval na rozdiel medzi pokosenou a nepokosenou trávnatou plochou už minulý rok. „Na prvý pohľad je zrejmé, že v období veľkého sucha je kosenie pre rastliny a pôdu poškodzujúce až likvidačné. Počas dlhodobého sucha je preto lepšie plošné kosenie vôbec nevykonávať,“ uviedol na Instagrame.

K tejto téme sa vyjadril aj známy televízny moderátor Viktor Vincze. „Tieto dve miesta pri našom dome sú od seba vzdialené len asi dva metre. Prvá fotka zobrazuje už dávnejšie vykosenú trávu, druhá kosačkám pravdepodobne ušla. V čase takéhoto extrémneho sucha a tepla nemajú byliny, pôda a živočíchy vľavo prakticky žiadnu šancu. Trávu vpravo pritom nikto cielene nezavlažuje. Poradila si sama svojou výškou,“ napísal na sociálnej sieti v júli minulého roka.

K pozorovaniu ho priviedol práve Zdeněk Hřib, ktorý v tom čase zakázal plošne kosiť trávnaté porasty v Prahe, ak teplota presiahne 26 stupňov alebo ak trvá dlhodobé sucho-teplo. „Podľa metodického pokynu sa kosiť opäť smie až po skončení extrémnych podmienok a príchode dažďa, no aj vtedy môžu kosci zosekať porast maximálne o tretinu výšky. Lúčne porasty sa v lete kosiť nesmú, tretina z nich musí zostať nepokosená ako vhodný biotop pre živočíchy a priestor pre dokončenie vývoja ponechaných rastlín,“ odvolal sa Viktor na metodické odporúčanie.