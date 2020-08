Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lekár z Palestíny: Stretol som sa tu so slovnými útokmi, no dobrí a zlí ľudia sú všade. Slováci sú úžasní ľudia s čistou dušou

Yousef žije na Slovensku už dlhší čas. Vyštudoval medicínu a v dnešných dňoch sa stará o zdravie pacientov.

BRATISLAVA 2. augusta - Yousef Musallam pochádza z Palestíny, no približne pred desiatimi rokmi sa rozhodol prísť na Slovensko, aby vyštudoval medicínu. Aj napriek tomu, že nemal znalosť slovenského jazyka, absolvoval ročný kurz a dostal sa na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na prvý pokus. Študoval v slovenčine a svoj diplom si úspešne prebral v roku 2017. V dnešných dňoch pôsobí ako lekár v nemocnici v Malackách. Stará sa o zdravie pacientov a počas služieb sa stretáva s rôznymi kuriozitami.

Vo videorozhovore s lekárom Yousefom Musallamom sa dozviete: aká bola jeho motivácia stať sa lekárom,

s akými kuriozitami sa počas služieb stretáva,

či sa stretol s nepríjemnými poznámkami v škole alebo v meste,

ako zvykli reagovať ľudia v takýchto situáciách,

ako vníma Slovákov,

v priebehu akého času sa naučil slovenský jazyk,

ktoré slovíčka mu robia problém do dnešného dňa.

Yousef bol dobrým študentom a otec mu už od detstva prízvukoval, aké je dôležité pomáhať ľuďom. Rozhodol sa, že si podá prihlášky na medicínu. Dostal sa na prvý pokus, no predtým musel absolvovať jazykový kurz. „Učil som sa 12 až 18 hodín denne, keďže som absolútne nevedel po slovensky,“ povedal mladý lekár.

Prvý rok na vysokej škole však nebol jednoduchý. „Pamätám si, že spolužiaci mali akýsi odstup, no keď ma spoznali, všetko bolo inak,“ zaspomínal na vysokoškolské časy.

Yousef čelil v meste viacerým slovným útokom, no sám tvrdí, že dobrí a zlí ľudia sa nachádzajú všade. Slovensko si však zamiloval a v dnešných dňoch pôsobí ako lekár v Malackách. Aj napriek tomu, že svoju prácu miluje, z času na čas sa dostáva do nepríjemných situácií. „Počas jednej zo služieb som sa stretol s nechceným dieťaťom. O druhej v noci nás zavolala mamička. Keď sme k nej prišli, dala mi dieťa do rúk a zmizla. V takýchto situáciach viem, čo mám robiť ako lekár, no ako človeka ma to bolí,“ dodal.

Celý rozhovor s lekárom Yousefom Musallamom si môžete pozrieť v priloženom videu.

Yousef pôsobí ako lekár v nemocnici v Malackách. Foto: archív Yousefa Musallama

Lekár Yousef Musallam. Foto: archív Yousefa Musallama