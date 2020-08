Monika Hanigovská

Dnes o 18:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Za socializmu boli dievčatá a ženy kreatívne: Poznáte čikuli a iné módne triky? Jeden mala doma aj Miss ČSSR

Keď niečo nebolo, tak sme si to vyrobili. Aj také bolo kreatívne ženské pokolenie v dobe, keď na pultoch niečo chýbalo.

Aj — Foto: TASR/CTK Petr Berger, Instagram/retrozeny

BRATISLAVA 1. augusta – Napriek tomu, že za socializmu nemali obyvatelia prístup ku všetkým „západniarskym“ módnym vymoženostiam, vedeli sa deti, dievčatá a ženy veľakrát vynájsť. Viac pre Dobré noviny prezradili obyvatelia niektorých miest a dediniek.

Vybrali sme pre vás, podľa nášho uváženia, tie najlepšie módne triky. Našli ste sa v niektorom z nich alebo ste mali ten svoj?

Nebola to voňavá práca, no stálo to za to

Nosiť dnes na tričkách či taškách obľúbené hudobné hviezdy alebo známe tváre z filmového plátna nie je najmenším problémom a ničím výnimočným. Postačí niekoľko klikov na internete - a obľúbený kúsok máme čo nevidieť pred dverami. V minulosti to bol však veľký problém, no hlad po takýchto módnych kúskoch bol veľký. Mládež sa však vedela vynájsť svojpomocne.

„Aj v minulosti sme milovali a priam zbožňovali mnohé spevácke a filmové hviezdy a ikony. Ľudia v tom čase neboli iní, verte mi. Viem, že v zahraničí nosili a vlastne aj doteraz nosia tričká, mikiny, tašky svojich idolov. V Československu sme také oblečenie nepoznali. To nám však nebránilo v tom, aby sme sa vynašli a vyrobili si vlastné,“ srdečne sa zasmiala Petra z Trnavy.

Na výrobu trička s podobizňou idolu toho nepotrebovali veľa. Petra vystrihla v časopise svoj idol a takýto výstrižok opatrne namočila do riedila, ktoré bolo vtedy známe najmä ako „čikuli“. Následne obrázok naniesla na kus látky, trička či látkovú tašku, ktoré sa aj dnes tešia veľkej obľube. „Výstrižok sa takýmto jednoduchým spôsobom preniesol na látku. Voňavá robota to nebola, ale tá radosť, keď to uschlo, dobre sa prevetralo a následne som si môj výtvor mohla obliecť, to za to stálo.“

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Šikovné domáce krajčírky

Módne trendy socialistického Československa určovalo Ústredie odevnej a bytovej kultúry, no mnohé dievčatá a ženy sa inšpirovali aj tým, čo bolo za hranicami. Vedeli si ušiť to, čo si nemohli kúpiť v obchodoch. Šijacie stroje patrili k povinnej výbave každej domácnosti.

„Pamätám si, ako si moja mama vždy s radosťou utekala kúpiť časopis Móda, v ktorom okrem iného našla strihové prílohy. Ona to kupovala najmä pre tie povestné strihy,“ načrie do minulosti pani Klára z Bratislavy.

„Odkladala si všetky použité strihy a to aj pre mňa! Vravela, že nikdy nemôžem vedieť, kedy sa mi to zíde,“ spomína. Jej matka mala také šikovné ruky, že pod jej rukami vznikalo množstvo krásnych šiat ako pre rodinu, tak občas i pre susedov.

Dokonca aj najkrajšia MISS ČSSR z roku 1989 Prešovčanka Ivana Christová, si odniesla okrem domácej a neskôr svetovej slávy aj šijací stroj. Aj takéto boli trendy v tomto období.

Ivana Christová, Miss ČSSR 1989 pri vyhlasení výsledkov 8. aprila 1989 v Ostrave s Karlom Gottom. Foto: TASR/CTK Petr Berger

Vyšúchané rifle od kameňov

Každá doba má svoje úsmevné módne pravidlá. Móde podliehali niekoľkokrát i rifle. Veľmi žiadaným bol „zvonový strih“, no naša respondentka si spomína aj na tzv. vyšúchané rifle, ktoré mohla zažiť neskôr aj mladšia generácia.

„Zvonáče boli in, no i v tej dobe sme sa chceli niektorí ešte viac odlišovať a so zatajeným dychom sme sledovali zakázané zahraničné hudobné relácie. Asi to bolo nejakým hudobným videom, no raz sme si s bratom na záhrade šúchali rifle kameňmi - na to sa len tak nedá zabudnúť, lebo nás pritom prichytila mama. Naháňala nás najprv po záhrade a potom po dome s krikom, že na rifle vyčkávala pred Tuzexom niekoľko hodín a bola to taká podpultovka,“ prezrádza Eva na dnes už úsmevnú príhodu, ktorú v rodine úspešne „vyťahuje“ azda každý rok. Ju a brata táto úsmevná príhoda podľa jej slov ešte stále neomrzela, narozdiel od ich matky, ktorá už len „pregúľa očami.“

Aj takéto módne kúsky sa nosili. Foto: Facebook/Vzpomínky na socialismus

Terno v podobe igelitky

Do nášho výberu vkladáme aj spomienku od ďalšej Slovenky, ktorá sa síce nezaoberá domácou výrobou, dnes známou ako handmade, no možno ju považovať za akýsi kreatívny módny hit. „Nesmejte sa, ale v tej dobe bola igelitka čosi neuveriteľné, a keby ste s ňou kráčali po ulici, nejedna tvár by sa za vami otočila. Aj ja som dostala igelitku od známeho z Rakúska a vyťahovala som ju len príležitostne. Na nákupy do potravín? To určite nie!“ spomína na tú svoju úsmevnú príhodu.

Spomínate si aj vy na toto obdobie a máte svoj príbeh či módny trik? Napíšte nám a podeľte sa s nami o váš príbeh.