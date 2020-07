TASR

Dnes o 14:56 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Rakúsky útočník Sobczyk skončil v Trnave na vlastnú žiadosť

Rakúsky útočník Alex Sobczyk nebude v novej sezóne pokračovať vo fortunaligovom futbalovom klube FC Spartak Trnava

Na snímke vpravo hráč Trnavy Alex Sobczyk a hráč Dunajskej Stredy Dominik Kružliak — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 30. júla (TASR) - Rakúsky útočník Alex Sobczyk nebude v novej sezóne pokračovať vo fortunaligovom futbalovom klube FC Spartak Trnava, ktorého vedenie mu napriek stále platnej zmluve umožnilo odísť.

Sobczyk prišiel do Spartaka pred uplynulou sezónou, v ktorej odohral 26 zápasov a osemkrát skóroval. Tri duely absolvoval aj v predkolách Európskej ligy a ďalšie tri v Slovnaft Cupe.

Nezabudne na podporu fanúšikov

„Pre mňa osobne to bola veľmi dobrá sezóna a nikdy nezabudnem na podporu od fanúšikov. Som veľmi vďačný Spartaku za to, že mi dal šancu a považujem ho za dôležitý krok vo svojej kariére. Stal som sa tu najlepším strelcom a nechávam tu moje srdce. Navždy budem spomínať na nezabudnuteľné momenty v Európskej lige. Prehrali sme prvý zápas s Radnikom Bijeljina 0:2, v odvete som hneď v 7. minúte skóroval a nakoniec sme sa prebojovali do ďalšieho kola,“ povedal pre oficiálny web Spartaka 23-ročný Rakúšan s poľskými koreňmi.

Podľa vlastných slov ešte nevie, kde bude hrať v nasledujúcej sezóne a nechce nič uponáhľať. „V tejto chvíli si chcem odpočinúť a zotaviť sa po náročnej sezóne aj po období, ktoré ovplyvnila korona. Mám ponuky z nejakých klubov a chcem si zodpovedne vybrať ďalšie pôsobisko podľa toho, čo budem považovať za najlepší krok v mojej ďalšej kariére. Na záver by som sa ešte raz chcel poďakovať klubu a fanúšikom. Navždy ostanú v mojom srdci,“ dodal Sobczyk.