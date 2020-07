TASR

Začínajú sa MS v snookri: Obhajca Trump topfavorit na víťazstvo, v Sheffielde pokus s divákmi

Najvyššie nasadený obhajca titulu Angličan Judd Trump sa v 1. kole MS v snookri stretne s krajanom Tomom Fordom.

Na snímke Angličan Judd Trump získal minulý rok svoj premiérový titulu na majstrovstvách sveta v snookeri. — Foto: TASR/AP

Sheffield 30. júla (TASR) - Najvyššie nasadený obhajca titulu Angličan Judd Trump sa v 1. kole MS v snookri stretne s krajanom Tomom Fordom. Šampionát, ktorý sa mal pôvodne konať v termíne 18. apríla - 4. mája, odštartuje v dôsledku pandémie koronavírusu v divadle Crucible v Sheffielde až v posledný júlový deň zápasmi úvodného kola, ktoré sa hrajú na maximálne 19 frejmov.

Trump získal vlani svoj premiérový titul majstra sveta po finálovom triumfe 18:9 nad štvornásobným svetovým šampiónom zo Škótska Johnom Higginsom. V piatok sa mu do cesty postaví súper, ktorému sa zatiaľ na MS nepodarilo prejsť cez prvé kolo.

Najväčší favorit Trumpa

Trump v tomto roku vyhral už šesť turnajov a bookmakeri ho považujú za najväčšieho favorita šampionátu. O zisk šiesteho titulu a prvého od roku 2013 sa pokúsi legendárny Ronnie O‘Sullivan, ktorý v 1. kole narazí na Thajčana Thepchaiyu Un-Nooha. Ich vzájomný duel sľubuje strhujúcu šou, obaja patria za stolom medzi najrýchlejších na okruhu. V 32-člennom hlavnom turnaji MS si zahrá až päť debutantov.

Majstrovstvá sveta v snookri vybrala britská vláda medzi tri testovacie podujatia v interiéri, na ktorom sa po pandémii koronavírusu bude môcť zúčastniť obmedzený počet divákov. Toto rozhodnutie sa nepáči viacerým hráčom vrátane O"Sullivana.

Kritika od O‘Sullivana

„Štyri mesiace sme dodržiavali sociálny dištanc a teraz nás zavrú do miestnosti plnej ľudí. Niekto prišiel s nápadom, že začne púšťať divákov na športové akcie, tak prečo by snooker nemohol byť úplne prvý? Sme ako pokusné myši v laboratóriu. Úplne sa dokážem vcítiť do kože môjho kolegu Anthonyho Hamiltona, ktorý sa obáva o svoje zdravie. Má astmu a je náchylnejší na respiračné ochorenia. Ale to nikoho nezaujíma, veď poistka Anthonyho Hamiltona nie je predsa poistka Lewisa Hamiltona,“ vyjadril svoj kritický postoj O‘Sullivan.

