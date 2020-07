Ballack dal do aukcie svoje dresy. Peniaze venuje tímu, v ktorom vstúpil do futbalu

TASR

Bývalý kapitán nemeckej reprezentácie Michael Ballack sa rozhodol finančne prispieť na záchranu klubu Chemnitzer FC, v ktorom v roku 1995 vstúpil do veľkého futbalu.

Chemnitz 30. júla (TASR) - Bývalý kapitán nemeckej reprezentácie Michael Ballack sa rozhodol finančne prispieť na záchranu klubu Chemnitzer FC, v ktorom v roku 1995 vstúpil do veľkého futbalu. Štyridsaťtriročný Ballack venuje do dražby 40 podpísaných dresov z čias svojej aktívnej kariéry, počas ktorej pôsobil v Bayeri Leverkusen, Bayerne Mníchov a londýnskej Chelsea.

Vyvolávacia cena jedného exempláru sa začína na sume 200 eur. Ballack pošle vyzbieranú sumu z aukcie na účet klubu, ktorému v dôsledku pandémie koronavírusu hrozí bankrot. Chemnitzer FC obsadil v minulom ročníku tretej najvyššej nemeckej súťaže až 17. miesto a zostúpil.

Do polovice augusta potrebuje zaplatiť zálohu 450 000 eur, aby sa mohol prihlásiť do nového ročníka. Vedenie klubu preto zriadilo transparentný účet, na ktorom sa do štvrtka podarilo vyzbierať 300 000 eur.