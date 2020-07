TASR

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Juventus po 11 rokoch prehral s Cagliari, Ibrahimovičov milánsky míľnik

Jedenásť rokov čakali futbalisti Cagliari na víťazstvo nad Juventusom Turín.

Na snímke švédsky útočník Milána Zlatan Ibrahimovič — Foto: TASR/AP

Rím 30. júla (TASR) - Jedenásť rokov čakali futbalisti Cagliari na víťazstvo nad Juventusom Turín. V 37. kole talianskej Serie A zdolali už istého majstra 2:0 a ukončili osemzápasovú sériu bez trojbodového zápisu. Ústrednou postavou Sardínčanov bol 20-ročný krídelník Luca Gagliano, ktorý v 8. minúte strelil svoj prvý gól v najvyššej talianskej súťaži a v nadstavenom čase prvého polčasu asistoval pri presnom zásahu Giovanniho Simeoneho.

Juventus nastúpil bez zranených Paula Dybalu a Douglasa Costu, no s Cristianom Ronaldom, ktorý po 16 minútach rozvlnil sieť. Gól však neplatil pre ofsajd. Ďalšie dve šance portugalského reprezentanta zneškodnil brankár Alessio Cragno. Tréner Juventusu Maurizio Sarri nerobil z prehry žiadnu vedu.

Sarriho prehra proti Cagliari neznepokojuje

„V tejto sezóne Serie A sme inkasovali 40 gólov, čo môže vyvolávať obavy, prehra v Cagliari ma však neznepokojuje. Nastúpili sme bez deviatich hráčov iba 68 hodín po tom, ako sme získali titul. Ako jediný tím v Európe sme museli odohrať päť zápasov v priebehu 12 dní, vedenie ligy nám to rozhodne neuľahčilo,“ uviedol Sarri pre akreditované médiá.

Siedmeho augusta čaká Juventusu dôležitá domáca osemfinálová odveta Ligy majstrov proti francúzskemu tímu Olympique Lyon, ktorý na domácej pôde zvíťazil 1:0. Sarri naznačil, že v sobotňajšom domácom súboji proti AS Rím nechá odpočívať opory a v záverečnom kole Serie A dá šancu mladým hráčom.

„Uvidíme, ako sa vyvinie situácia, no proti AS Rím som pripravený poslať na ihrisko hráčov tímu do 23 rokov, aby mali naše opory viac času na regeneráciu. Musíme sa teraz naplno koncentrovať na osemfinálovú odvetu LM s Lyonom,“ zdôraznil Sarri.

Immobileho 35. gól

Lazio Rím zdolalo zostupujúcu Bresciu 2:0. V tabuľke figuruje na štvrtom mieste, bodovo sa však dotiahlo na tretiu Atalantu Bergamo. Slovenský stredopoliar Nikolas Špalek odohral za hostí celý zápas, obranca Lazia Denis Vavro nastúpil v 84. minúte.

Lazio sa dostalo do vedenia v 17. minúte, keď sa presadil Joaquin Correa. Poisťujúci zásah pridal v 83. minúte Ciro Immobile, ktorý skóroval vo štvrtom stretnutí za sebou a s 35 gólmi je na čele poradia kanonierov Serie A. Na konte má o štyri zásahy viac ako Ronaldo a iba jediný gól ho delí od vyrovnania rekordu Argentínčana Gonzala Higuaina zo sezóny 2015/2016.

Ibra sa stále cíti mladý

AS Rím si víťazstvom na trávniku FC Turín 3:2 definitívne zabezpečil piatu priečku a miestenku v skupinovej fáze Európskej ligy 2020/2021. Hráči AC Miláno zvíťazili v Janove nad Sampdoriou 4:1 aj zásluhou dvoch gólov Zlatana Ibrahimoviča. V tabuľke im patrí šiesta priečka definitívne zaručujúca účasť v 2. predkole EL. Ibrahimovič je prvý hráč, ktorý za oba milánske kluby strelil viac ako 50 gólov.

V drese Interu sa v rokoch 2006-2009 presadil 57-krát, vo farbách AC zaznamenal 51 gólov. „Ako Benjamin Button, stále sa cítim mladý. Mnohí mi hovoria, že som už starý a unavený, no ja sa ešte iba rozbieham,“ narážal „Ibra“ na postavu z amerického filmu Podivuhodný prípad Benjamina Buttona, ktorý si vyslúžil 13 nominácií na Oscara a tri ocenenia. Buttonov život sa odvíja opačným smerom. Narodil sa ako starec, ktorý postupne mladne.