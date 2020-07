Možno aj vy ste už zažili klímový šok. Toto sa deje v našom tele, keď vyjdeme z vychladenej kancelárie

Lucia Čížová

Nasledujúce dni nás opäť čakajú vysoké teploty, dávajte si pozor na to, ako sa chladíte.

BRATISLAVA 30. júla - Opäť tu máme teploty okolo 30 stupňov a viac. Potíme sa, točí sa nám hlava, mnohým z nás opúchajú ruky či nohy - prečo sa to deje? „Počas zvýšenej teploty v okolí sa náš termoregulačný systém snaží zachovať si vnútornú rovnováhu.Termoregulačné deje spôsobia rozširovanie ciev a prestup tekutiny na povrch cez potné žľazy, čo spôsobí ochladenie. Preto koža vyzerá hrubšia, nohy sú opuchnutejšie, koža spotená, organizmus sa ochladzuje, je to normálny jav a snaha udržať optimálny chod organizmu,“ vysvetľuje pre Dobré noviny prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Pri extrémnom potení či opuchoch však samozrejme treba vyhľadávať lekára, pretože za tým sa môže skrývať vážny zdravotný problém.

Kolapsy z tepla

Okrem týchto reakcií môžu náchylnejší ľudia dostať závrat - ľahší, keď len odpadneme a o chvíľu sa preberieme, ale i ťažší, kedy zostaneme v bezvedomí aj niekoľko minút. Dôležité je vedieť, či je to len z prehriatia, z toho, že je veľmi teplo alebo či na nás vyslovene praží slnko. Alebo sme podcenili niečo iné. Každý je totiž zvyknutý na niečo iné - ak ste človek pracujúci vonku, vaše telo to zvláda inak, ako keď ráno zaleziete do kancelárie na celý deň.

A preto práve v tomto období, viac ako kedykoľvek inokedy v roku, musíme dbať na svoje zdravie. Zamýšľať sa nad tým, ako dlho sme vonku, v akých hodinách, aká je naša fyzická kondícia, váha, vek, zdravotný stav, koľko sme cez deň pili a čo sme jedli, aký je náš metabolizmus a či sme dobre spali, resp. ako veľmi sme unavení a či nie sme v strese, nič netreba podceňovať. Ani správne ochladzovanie.

Keď vyklímujete kanceláriu

Najmä keď pracujete vo fabrikách, kanceláriách či obchodných domoch, kde je celý deň pustená klimatizácia, zbystrite pozornosť. Ak máte možnosť jej teplotu regulovať, robte to. V zásade platí, že by mala byť nastavená na teplotu maximálne o päť stupňov nižšiu, ako je vonku, Šóth však pripomína, že hlavne by sme sa mali v danej miestnosti cítiť príjemne.

Ak to totiž preženieme, pri prechode z vychladenej miestnosti do vonkajších horúčav, môže dôjsť ku „klímovému“ šoku. Čo nám vtedy hrozí? „Môžeme zažiť doslova šokový stav, keď vyjdeme z veľmi preklimatizovanej miestnosti, budovy či auta do obrovských horúčav. Nastáva kolaps, nakoľko sa organizmus nedokáže v jednej sekunde vyrovnať s obrovským teplotným rozdielom,“ dodáva lekár. Okrem nastavenia primeranej teploty klimatizácie, by sme ju však tiež mali vypnúť nejaký čas predtým, ako sa chystáme do tepla.

Opatrne aj na prechody z tepla do vychladených priestorov

A tak ako nastáva teplotný šok prechodom zo zimy do tepla, rovnako nebezpečné je to aj opačne - keď rozhorúčení vstúpime do veľmi chladného priestoru. Spočiatku to môže pôsobiť osviežujúco, ale neskôr prichádza nemilé prekvapenie v podobe zimy a prechladnutia. „V tomto prípade totiž organizmus nedokáže termoregulačne zregulovať cirkuláciu, a preto kolabuje krvný obeh, opakovaním takéhoto stavu, trpí náš kardiovaskulárny systém, narúša sa i stabilita imunitného systému, a takisto respiračný trakt. Pri poklese imunity a opakovanom vdychovaní aj suchého chladného vzduchu je väčšia možnosť infekcie cez dýchací systém,“ vysvetľuje lekár s tým, že komfortne sa dokonca necíti ani náš gastrointestinálny trakt a stáva sa, že prichádzajú aj hnačkovité stolice (čo býva dôsledok viacerých faktorov, pozn. red.)

Pozor aj na studenú sprchu

Okrem zdravého ochladzovania miestnosti, môžete v lete vyhľadávať miesta, ktoré sú prirodzene chladnejšie a tiež si dopriať pravidelné studené sprchy. „Samozrejme, sprchy studenou vodou sú vhodné pre otužovanie, imunitný systém, ako aj pre ochladzovanie - je to výborná vec. Netreba to ale preháňať, aby organizmus neutrpel teplotný šok. Ak budeme v studenej sprche pridlho a vyjdeme do extrémneho tepla, je to to isté ako pri prechodoch z auta či kancelárie von. Pri opakovanom sprchovaní tiež odporúčam používať iba vodu bez detergentov, ako sú sprchové šampóny, ktoré deštruujú tukový, ale aj bakteriálny film na povrchu kože,“ dodáva lekár. Platí to aj pri bazénoch. Ľuďom, ktorí z prudkého slnka skočia do veľmi studenej vody, to môže rovnako spôsobiť teplotný šok.

Aké je teda základné odporúčanie? „V prvom rade treba počúvať svoj organizmus. Ak sa necítime komfortne v danom prostredí, treba to zmeniť, netreba bičovať organizmus neustálymi zmenami teploty, dopriať si oddych. Treba sa zmieriť s teplom, primerane sa obliekať, jesť iba ľahké jedla, ani pri silnom potení sa nevyhýbať tekutinám,“ vysvetľuje odborník.

Čo sa týka nápojov, treba sa vyhýbať tým, ktoré dehydrujú organizmus a spôsobujú zvýšené močenie, a teda stratu vody v tele. Medzi ne patria káva a alkohol vo veľkom množstve. V takom prípade to treba vždy prekrývať dostatočným množstvom vody.