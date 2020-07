TASR

Balážová sa s odkladom hier zmierila: Mám čas na prípravu

Na snímke reprezentantka SR v stolnom tenise Barbora Balážová — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenský stolný tenis je veľmi blízko k tomu, aby mal na olympiáde zastúpenie v miešanej štvorhre, ktorá bude mať pod piatimi kruhmi premiéru. Ak by neprišla pandémia koronavírusu, mohli by diváci zrejme sledovať počínanie dvojice Barbora Balážová, Ľubomír Pištej už v týchto dňoch.

Dvadsaťosemročná Balážová však nepriazeň osudu neberie tragicky a v odklade olympiády našla aj pozitíva. Získala viac času na kvalitnú prípravu. Slovenské duo je v rebríčku Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) aktuálne na šiestom mieste a je druhé najlepšie z Európy.

Balážová je na dobrej ceste

„Od definitívnej istoty postupu na olympiádu nás delil jediný turnaj. Rebríčky nám aktuálne zmrazili. Uvidíme, čo sa stane po pauze,“ povedala pre TASR Balážová, ktorá však svoje úsilie nesústreďuje iba na miešanú štvorhru. „Šanca na lepší výsledok je jednoznačne v mixe, ale ja aj Ľubomír máme šancu kvalifikovať sa aj v súťaži jednotlivcov. Obom nám verím,“ vyhlásila.

V ére samostatnosti Slovensko reprezentovali na olympiáde tri ženy a jeden muž. V Atlante 1996 sa predstavila Valentina Popovová, Eva Ódorová hrala v Pekingu 2008 i v Riu de Janieru 2016, kde nastúpili aj Balážová a Jang Wang. Balážová je na dobrej ceste pripísať si svoju druhú účasť pod piatimi kruhmi, hoci aj jej tréningový proces pandémia veľmi narušila.

Motiváciu dodáva nový harmonogram

„Zo začiatku to bolo náročné, dva a pol mesiaca som nemohla trénovať za stolom. Momentálne to už vnímam pozitívne, mám jeden rok navyše na prípravu. Už som sa s tým zmierila a zhruba tretí mesiac trénujem už viac-menej za normálnych podmienok,“ prezradila slovenská stolná tenistka.

Motiváciu k ďalšej práci dodáva stolným tenistom aj nový harmonogram vrcholných podujatí. „Ak sa okolnosti znormalizujú, budúci rok nás čakajú ešte nejaké kvalifikačné turnaje na olympiádu. Uvidíme, ako to celé dopadne s majstrovstvami Európy, ktoré sú naplánované na tento rok. Zatiaľ si užívam, že nemusím toľko cestovať a mám priestor trochu viac trénovať. V priebehu bežnej sezóny to veľmi možné nie je,“ pripomenula Balážová, ktorá aktuálne upriamuje pozornosť na kontinentálny šampionát vo Varšave. Ten by sa mal uskutočniť od 15.-20 septembra.