Fortuna liga: Trnava sa rozlúčila s viacerými legionámi, Kamenár a Turňa pokračujú

Slovenský futbalový fortunaligista Spartak Trnava pred novou sezónou pristúpil k viacerým zmenám v kádri.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 29. júla (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista Spartak Trnava pred novou sezónou pristúpil k viacerým zmenám v kádri. Rozlúčil sa najmä so zahraničnými hráčmi, naopak skúsení Ľuboš Kamenár a Matúš Turňa predĺžili zmluvy o rok.

Po uplynulej sezóne vypršali kontrakty Jakubovi Krčovi, Malkolmovi Moenzovi, Dijanovi Vukojevičovi a Theofanisovi Tzandarisovi. V novom ročníku sa nepredstaví ani jeden z nich.

„Ďakujem Spartaku veľmi pekne za príležitosť, ktorú som tu dostal a som skutočne vďačný, že som mohol byť jeho súčasťou. Je to niečo, na čo zostanem hrdý. Ďakujem fanúšikom, od ktorých sme cítili podporu počas zápasov bez ohľadu na to, či sme hrali doma alebo vonku. Prajem všetkým len to najlepšie, veľa šťastia a sľubujem, že vás budem aj v budúcnosti sledovať,“ uviedol na webe Spartaka Moenza.

Na hosťovanie do druholigovej Petržalky odišli Alex Horvát, Oliver Burian a Štefan Molnár. Z hosťovania sa vrátili Matej Jakúbek, Gergely Tumma a Kristián Mihálek. Hosťovanie sa v Trnave skončilo Martinovi Gambošovi, ktorý sa vrátil do Žiliny. Stále platnú zmluvu má Marko Tešija, ktorý rokuje s klubom o ďalšej budúcnosti. Alex Sobczyk sa už na rozviazaní kontraktu so Spartakom Trnava dohodol.