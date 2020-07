Haaland má pred novou sezónou jasný cieľ, s Dortmundom chce titul

TASR

Erling Haaland z Dortmundu — Foto: TASR/AP

Dortmund 29. júla (TASR) - Nórsky futbalista Erling Haaland verí, že Borussia Dortmund môže v novej sezóne najvyššej nemeckej súťaže pomýšľať na titul. Uplynulých osem rokov dominuje bundeslige Bayern Mníchov, nórsky talent by rád prispel k detronizovaniu Bavorov.

Do Dortmundu prišiel v januári a hneď ohúril famóznou efektivitou. V ligovej sezóne, ktorú poznačila pandémia, odohral pätnásť zápasov a strelil trinásť gólov. „Určite máme kvalitu na to, aby sme sa stali šampiónmi a je to aj môj cieľ. Ak ho však chceme dosiahnuť, nestačí o tom iba hovoriť,“ povedal Haaland pre Sport Bild.

Zhromažďujú talenty

Borussia dlhodobo „zhromažďuje“ najtalentovanejších hráčov sveta. V minulej sezóne zahviezdil Jadon Sancho, ktorého médiá spájajú s prestupom do Manchestru United. V júli prišiel ďalší perspektívny Angličan Jude Bellington. Podľa 20-ročného Haalanda je však dôvera nemeckého vicemajstra zároveň záväzok.

„Dortmund investoval veľa do mladých futbalistov ako som ja. A ja chcem dokázať, že za to stojím a klub sa rozhodol správne,“ vyhlásil Haaland, ktorý sa v priebehu niekoľkých mesiacov stal svetovou hviezdou: „Uvedomujem si, že nežijem ako typický dvadsiatnik, ale pre mňa je najdôležitejšie, že moji priatelia vedia, že som ten istý Erling ako pred pár rokmi.“