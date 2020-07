V prípade návratu Kyselicu do parlamentu odíde z pléna jeho náhradník Cseh

TASR

V prípade návratu Lukáša Kyselicu do Národnej rady (NR) SR za klub OĽANO bude musieť odísť jeho náhradník.

Na snímke Lukáš Kyselica (OĽANO) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. júla (TASR) - V prípade návratu Lukáša Kyselicu do Národnej rady (NR) SR za klub OĽANO bude musieť odísť jeho náhradník, ktorým je poslanec Peter Cseh (OĽANO). Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu z 23. marca 2020 o vyhlásení nastúpenia náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov za hnutie OĽANO.

Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. „Namiesto poslanca Lukáša Kyselicu nastúpil dňom 22. marca 2020 náhradník Peter Cseh podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do NR SR 29. februára 2020," uviedol komunikačný odbor.

Vráti sa Kyselica do parlamentu?

Hnutie OĽANO zatiaľ nepotvrdilo, či sa Kyselica vráti do poslaneckých lavíc. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš sa s ním chce v najbližšej dobe stretnúť.

Kyselica odchádza z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve (VS) v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.