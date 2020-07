Vojenská nemocnica v Ružomberku spustila prevádzku urgentu druhého typu

TASR

Prvou nemocnicou v regiónoch Oravy a Liptova, ktorá spustila urgentný príjem druhého typu, je Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku.

Chirurgický pavilón Ústretnej vjenskej nemocnice v Ružomberku — Foto: TASR/Martin Pavelek

Ružomberok 29. júla (TASR) - Prvou nemocnicou v regiónoch Oravy a Liptova, ktorá spustila urgentný príjem druhého typu, je Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Ružomberku. Prevádzku nového pracoviska rozbehli od júla. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.

„ÚVN je jedným z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nielen v spádovej oblasti Liptova, Oravy, ale aj širšieho okolia. Urgentný príjem druhého typu pre dospelých bude poskytovať pacientom rýchlu a komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste,“ uviedol primár urgentného príjmu Milan Frátrik.

24 hodín denne

Urgentný príjem bude pacientom k dispozícii sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Prejdú cez neho všetky diagnózy okrem detských. Detskí pacienti pôjdu priamo do ambulancie Ústavnej pohotovostnej služby v areáli na Považskej ulici v Ružomberku.

Nemocnica pre nové oddelenie využila už v minulosti vybudované priestory, ktoré mali slúžiť pre urgent. „ÚVN spĺňala legislatívou stanovené priestorové požiadavky na spustenie oddelenia urgentného príjmu druhého typu pre dospelých na zhruba 90 percent. Cena realizácie výstavby chýbajúcich ambulantných priestorov bola odhadnutá na približne dva až tri milióny eur. Z dôvodu úspory finančných prostriedkov sme požiadali zriaďovateľa, Ministerstvo obrany SR a hlavného lekára Ozbrojených síl SR Vladimíra Lengvarského o poskytnutie voľných kapacít poľnej nemocnice na to, aby doplnila chýbajúce priestory v zmysle platnej legislatívy," vysvetlil riaditeľ vojenskej nemocnice Peter Vaněk. Zdôraznil tiež potrebu vyvinúť maximálne úsilie na dostavbu chýbajúcich priestorov.

Časť priestorov iba pre lekárov a sestry

Časť priestorov nového oddelenia, ktoré je situované v takzvanej poľnej nemocnici, bude slúžiť ako zázemie pre lekárov a sestry. Bežní pacienti do týchto priestorov vstupovať nebudú.

„Počas posledných dvoch rokov nemocnica zabezpečila potrebné materiálno-technické a prístrojové vybavenie nového urgentu. Len do prístrojového vybavenia, ktorého súčasťou sú napríklad monitory vitálnych funkcií, videoendoskopická zostava, injekčné dávkovače, infúzne pumpy, EKG prístroje či defibrilátor nemocnica investovala takmer 230 000 eur," priblížila hovorkyňa nemocnice.

Zmluvy so všetkými poisťovňami

Celkové náklady na urgentný príjem, vrátane stavebných úprav, vybavenia informačnými technológiami, prípravy zázemia pre poľnú nemocnicu a vybavenia inventárom, predstavujú sumu 376 000 eur. Od septembra 2019 bol podľa Diškovej urgentný príjem v testovacej prevádzke formou rozšírenej ambulancie traumatológie.

Od marca 2020 sa testovacia prevádzka rozšírila na sedem dní v týždni, 24 hodín denne, a to až do oficiálneho spustenia oddelenia urgentného príjmu. Nové pracovisko má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.