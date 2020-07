TASR

NBA: Pred prázdnym hľadiskom na Floride chcú oslavovať titul Bucks aj Lakers

V piatok ráno SELČ bude po vyše štvormesačnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu dvoma stretnutiami opäť pokračovať basketbalová NBA.

Na úvod si zmeria sily New Orleans s Utahom a Los Angeles Lakers nastúpia v súboji dvoch najlepších tímov Západnej konferencie proti mestskému rivalovi Clippers. Všetky zápasy sa budú hrať pred prázdnym hľadiskom v uzavretom komplexe v Orlande na Floride.

22 najlepších tímov

Reštart súťaže sa bude týkať iba 22 najlepších tímov z celkovej tridsiatky. Každé mužstvo odohrá osem duelov základnej časti. Do play off tradične postúpi osem najlepších z každej konferencie, no šancu bude mať výnimočne aj ešte jeden účastník.

Ak po dueloch základnej časti bude mať deviaty tím odstup maximálne štyri stretnutia od ôsmeho, bude sa hrať takzvané play in. Kluby na ôsmej a deviatej priečke odohrajú maximálne dva zápasy. Ak bude chcieť horšie postavené mužstvo postúpiť do play off, musí vyhrať oba, ôsmemu tímu stačí jedno víťazstvo.

Dramatickejšia situácia na západe

V čase prerušenia súťaže 12. marca bola situácia v oboch konferenciách odlišná. Na východe sa už zreteľne črtala postupová osmička. V hre preto zostalo pre zvyšok sezóny iba deväť tímov. Situácia v Západnej konferencii je oveľa dramatickejšia, o titul bojuje ešte trinástka klubov.

Po skončení základnej časti nebudú tentokrát pri zhodnej bilancii mužstiev v tabuľke rozhodovať vzájomné zápasy, pretože každý klub bude mať na svojom konte odlišný počet stretnutí. Rozhodujúcim kritériom bude percentuálna úspešnosť.

Séria Kareema Abdula-Jabbara

Vedúci tím NBA je Milwaukee Bucks, ktorý sníva o svojom druhom titule v histórii a prvom od roku 1971. Ak by najlepšie mužstvá oboch konferencii nadviazali na svoju formu z obdobia pred prestávkou, vo finále by hráči z Wisconsinu nastúpili proti Los Angeles Lakers a hrala by sa takzvaná séria Kareema Abdula-Jabbara.

