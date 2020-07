Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Soňa sa vo voľnom čase venuje dvom irackým sestrám, ktoré našli na Slovensku domov: Pomoc ma nestojí takmer nič

S dievčatami trávi ich voľný mimoškolský čas a plánuje im aktivity, s ktorými sa bežne nestretávajú.

Soňa Lavová sa dozvedela o OZ Mareena a rozhodla sa podať pomocnú ruku dvom sestrám z Iraku. — Foto: Miloš Štefanka

BRATISLAVA 29. júla - Mohla by si užívať svoj voľný čas, no rozhodla sa, že pomôže tým, ktorí to potrebujú. Soňa Lavová sa pred pár rokmi dozvedela o občianskom združení Mareena a od roku 2017 sa venuje dvom irackým dievčatám, ktoré našli na Slovensku nový domov. Stretáva sa s nimi raz týždenne a približuje im život v našej krajine. Okrem toho chodia spolu venčiť psíky, navštevujú múzeá či výstavy. Sama tvrdí, že takáto pomoc ju nestojí takmer nič, no pre iných môže byť veľkým prínosom.

Sestry navštevujú základnú školu

Soňa sa pred pár rokmi dozvedela o občianskom združení Mareena, ktoré sa venuje integrácii cudzincov do našej spoločnosti a zastrešuje mnohé aktivity, vďaka ktorým je tento proces pre všetky strany prirodzenejší. Po tom, ako prešla v Mareene vstupným pohovorom a vzdelávacím tréningom, sa mohla aktívne zapojiť do dobrovoľníckej činnosti.

Dobrovoľník si však klienta nevyberá. Organizácia, ktorá zastrešuje dobrovoľnícky program, spáruje dobrovoľníkov s klientmi na základe preferovaných dobrovoľníckych aktivít, schopností a zručností dobrovoľníka, potrieb klienta či ďalších faktorov. „Snažia sa hlavne o to, aby si klient s dobrovoľníkom čo najviac ´sadli´ aj po ľudskej stránke,“ hovorí pre Dobré noviny Soňa Lavová.

Od roku 2017 sa venuje dvom irackým sestrám, ktoré našli na Slovensku svoj nový domov. Dievčatá spolu so svojou širšou rodinou prišli na Slovensko v roku 2015 v rámci skupiny irackých utečencov, ktorí boli umiestnení v Nitre a jej okolí. Napriek tomu, že väčšina z tejto 149-člennej skupiny Iračanov zo Slovenska z viacerých dôvodov odišla, dievčatá tu zostali žiť dodnes. Obe navštevujú základnú školu.

Soňa so sestrami. Foto: Miloš Štefanka

Stretávajú sa raz týždenne

Soňa sa s dievčatami aktívne snaží tráviť ich voľný mimoškolský čas, plánuje im aktivity, s ktorými sa bežne nestretávajú. Chodia spolu venčiť psíky, navštevujú múzeá, výstavy i učí ich plávať. Okrem toho prechádza s nimi aj bežné životné situácie, ktoré sú pre dievčatá nové a taktiež sa im snaží priblížiť rôzne spôsoby nazerania na svet.

V prípade, že nenastane žiadna výnimočná situácia, s dievčatami sa stretáva raz týždenne. Ich vzťah je založený na priateľstve, pričom sestry ju vnímajú aj výchovne. Zatiaľ čo Soňa im približuje život na Slovensku, oni jej slovne opisujú život v Iraku. „Snažíme sa nahromadiť si čo najviac pekných spoločných zážitkov,“ objasnila mladá dobrovoľníčka.

Stretávajú sa raz týždenne. Foto: Miloš Štefanka

Pozornosť by sme mali venovať aj integrácii dospelých

Podľa slov Soni sa najjednoduchšie začína s dobrovoľníctvom, ktoré sa venuje deťom, keďže ratolesti sa dokážu rýchlo prispôsobiť. „Ľudia často pookrejú, keď majú pred očami deti, dochádza k akejsi prirodzenej interakcii, preto im celková integrácia zaberie menej času a námahy. Deti sa napríklad rýchlejšie naučia nový jazyk, keď sú ním takmer dennodenne konfrontované,“ vysvetlila a dodala, že aj keď sa s deťmi pracuje omnoho jednoduchšie, dobrovoľnícka pomoc je veľkým prínosom pre všetky vekové kategórie.

Mladá dobrovoľníčka taktiež zdôrazňuje, že by sme mali venovať pozornosť aj integrácií dospelých, pre ktorých zvykať si na nové prostredie a spôsob života nie je úplne jednoduché, keďže musia riešiť aj existenčné otázky, ako napríklad bývanie či prácu.

Občianske združenie Mareena zastrešuje v dnešných dňoch rozrastajúcu sa skupina dobrovoľníkov. „Aj keď sme možno všetci v programe zapojení z iných pohnútok, určite sa zhodujeme minimálne v tom, že ak to, čo robíme, môže pomôcť niekomu čo i len minimálne - či už ide o trávenie spoločných chvíľ, pomoc s učivom či obehanie úradov - nikoho z nás to nestojí takmer nič,“ uzavrela Soňa Lavová.