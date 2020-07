TASR

Dnes o 09:07 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ramsaymu chýba Slovensko, reprezentácii by chcel pomôcť i ako asistent

Craig Ramsay chce pomôcť slovenskému hokeju a uvažuje o viacerých formách spolupráce.

Craig Ramsay — Foto: TASR/Martin Palkovič

Tampa 28. júla (TASR) – Craig Ramsay chce pomôcť slovenskému hokeju a uvažuje o viacerých formách spolupráce. Šesťdesiatdeväťročný kanadský odborník nevylúčil, že by sa vrátil k reprezentácii ako asistent alebo pracoval ako pomocník.

Jeho doterajšia zmluva v pozícii hlavného trénera, ktorá mala vypršať po augustovom kvalifikačnom turnaji o postup na ZOH v Pekingu 2022, je v súčasnosti zmrazená. Uviedol to v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk

Vzdal sa platu

Ramsay musel svoje poslanie pri slovenskom národnom výbere prerušiť po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Na konci februára sa krátko po Kaufland Cupe v Poprade vrátil za rodinou do USA načerpať sily pred vrcholmi sezóny 2019/2020, no na Slovensko sa už nevrátil.

Po dohode s členmi vedenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa Ramsay vzdal platu v prospech akútnych potrieb slovenského hokeja v krízovom období. Jeho zmluva mala vypršať v auguste, no Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) medzitým zrušila MS vo Švajčiarsku a olympijskú kvalifikáciu preložila na august 2021. Do konca platnosti súčasnej zmluvy už Ramsay slovenskú reprezentáciu nepovedie.

O pokračovaní spolupráce ešte nerokovali

Prezident SZĽH Miroslav Šatan pred časom naznačil, že s kanadským trénerom o potenciálom predĺžení spolupráce ešte nerokoval. Potvrdil však záujem o jeho služby. „Predpokladám, že s Mirom ešte budeme diskutovať. Prisľúbil som, že Slovensku pomôžem prebojovať sa z kvalifikácie na zimné olympijské hry. Stále mám svoj sľub na mysli. Som otvorený rôznym návrhom na spoluprácu. Ochotne by som sa vrátil na Slovensko a bol možno asistent alebo pracoval ako pomocník. Keďže vždy som si užíval čas strávený na Slovensku, bol by som otvorený takejto diskusii. Ak sa mám vrátiť ešte do diania a urobiť niečo v hokejovom svete, tak iba po návrate na Slovensko,“ uviedol Ramsay pre hockeyslovakia.sk.

Viac si môžete prečítať na ďalšej strane.