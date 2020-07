Dobré noviny

Z detského domova k najznámejšiemu kaderníkovi

Cesta mladého talentovaného chalana z detského domova za svojim snom.

Talentovaný mladý kaderník Otto György — Foto: Fotoarchív Otta György​ho

Vďaka vlastnej šikovnosti a pomoci zo strany Úsmevu ako dar sa splnil jeden sen o tom, ako robiť ľuďom radosť a nechať vyniknúť ich krásu

Hovorí sa, že sny sú na to, aby sa plnili. S takýmto presvedčením uspel aj Otto György, mladý muž, ktorý sa po odchode z Centra pre deti a rodiny (predtým detský domov) v Tornali dostal priamo ku slávnemu kaderníkovi Igorovi Novosadovi.

Príbeh mladého dospelého, ako sa človek odchádzajúci z centra pre deti a rodiny nazýva, je dôkazom toho, čo dokáže individuálny odborný prístup, poskytnutie šance a veľká podpora talentu. Téma úspešného osamostatnenia je natoľko zaujímavá, že sme Otta poprosili o rozhovor.

Ako sa ti podarilo získať miesto v jednom z najznámejších kaderníckych salónov na Slovensku?

Moja práca v salóne Igor Novosad Express je skutočne splneným snom. Keď som sa rozhodol odísť z Centra pre deti a rodinu v Tornali, nikto mi neveril, že to urobím a že niečo dokážem. V tom čase som ešte študoval nadstavbu v odbore kaderník. Bolo to pre mňa rýchle rozhodnutie. Dôvodom môjho odchodu bolo obrovské sklamanie. Ničila ma nedôvera okolia, súdili ma, že budem ako rodičia a nebudem schopný pracovať. Presťahoval som sa do Banskej Bystrice a hneď som napísal Igorovi Novosadovi, že potrebujem prácu. Už dlhšie som jeho fotky sledoval na Instagrame. Nevedel som však, že je slávny, vedel som, že je šikovný. Kamaráti si robili žarty a hovorili mi, že nie je šanca, aby mi známy kaderník odpísal. Napísal som mu kto som a poslal som fotky mojich prác. A stal sa malý zázrak. Keď ma zavolal na pohovor, nečakal som, že mi dá prácu. Som chlapec z dediny a myslel som si, že moja šikovnosť sa predsa nemôže rovnať zručnostiam ľudí z Bratislavy.

Prvý dojem z mladého muža veľmi pozitívne opisuje aj Igor Novosad: „Z osobného pohovoru, ktorý bol zároveň príjemným stretnutím pri limonáde, som odchádzal šťastný. Prijať Otta bolo moje najlepšie rozhodnutie. Jeho milé vystupovanie urobilo na mňa hneď dojem. Opísal mi svoj osud a čo pre neho znamenajú vlasy. Sálala z neho neskutočná pozitívna energia. Jeho smiech je extrémne nákazlivý a na to, z akých podmienok pochádza , má optimizmu na rozdávanie.“

Kadernícky salón Igor Novosad Express OC Galéria - TESCO Petržalka — Foto: IN

Otto opisuje svoju radosť po tomto stretnutí: „Večer o pol desiatej mi prišla správa: "Príďte do Bratislavy. My vám dáme prácu." Od šťastia som skákal po byte a kričal od radosti. Dostal som šancu!“

Úspech často závisí od toho, či človek poskytnutú šancu aj využije. Kto ťa počas tvojho osamostatnenia podporoval?

Najviac mi pomohli dievčatá z Úsmevu ako dar, pobočky v Banskej Bystrici. Dobrovoľníčku Lenku som spoznal počas minuloročných letných táborov. Na vzdelávacích aktivitách som sa zase zblížil s Katkou, ktorá v pobočke Úsmevu pracuje. Každá z nich mi poskytla inú podporu. V Lenke som našiel kamarátku, je pre mňa úžasným vzorom do života. Katka ma sprevádzala procesom osamostatnenia a učila ma napríklad, ako hospodáriť.

Otto a dobrovoľníčka Lenka — Foto: Fotoarchív Otta György​ho

Aj podľa Mirky Gubalovej, predsedníčky banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar, je dôležité pochopiť a venovať sa tomu, čo mladí ľudia odchádzajúci z centier naozaj potrebujú: „Pre nás je prvoradý individuálny prístup. Snažíme sa u mladých dospelákov nájsť oblasť, ktorá ich naozaj baví a podporiť ju. Keď vidíme, čo dokáže kombinácia nášho odborného a zmysluplného poradenstva a obrovskej vnútornej motivácie mladého človeka, sme hrdí na to, čo robíme. Dôležitosť našej práce je tiež v schopnosti oceniť prvé úspechy mladých ľudí po ich odchode z CDR, vôľu zotrvať pri ich rozhodnutiach a najmä niesť za ne zodpovednosť.“

Sieť pomoci mladým ľuďom, ktorí opúšťajú brány centier pre deti a rodiny sme rozšírili aj o dobrovoľníka - sprievodcu. Sprievodca sprevádza mladého človeka náročným obdobím zaraďovania sa do života. Zdieľa s ním životné a pracovné skúsenosti, či skúsenosti s rodičovstvom, vzťahmi, je kamošom a v prípade väčších problémov ho nasmeruje na odborný tím našej pobočky.

Výsledok Ottových šikovných kaderníckych rúk — Foto: Fotoarchív Otta György​ho

Aj sám Otto priznáva, že hoci zodpovedným sa musel stať už vo svojich 14 rokoch a žiadne skutočné detstvo neprežil, práve vďaka Úsmevu ako dar sa neskôr naučil viac. Centrá pre deti a rodiny nemajú priestor svojim zverencom odovzdať všetky informácie a praktické rady ohľadom osamostatnenia v plnej miere. Títo mladí ľudia tiež nemajú vzor vo svojej rodine, ktorá chýba alebo s ňou nie sú v kontakte. Preto sa Úsmev ako dar zameriava aj na to, aby mladí dospelí uspeli v bežnom živote a boli plnohodnotnými členmi našej spoločnosti. Okrem dobrovoľníčky Lenky Otta dlhodobo podporuje aj sprievodkyňa Vierka, ktorá mu pomáha pri osobnostnom rozvoji.

Otto je naozaj vďačný za všetky zručnosti, ktoré mal možnosť získať vďaka Úsmevu ako dar: „Okrem toho, ako neminúť viac, ako mám v obálke na to určenej, som sa naučil vec veľmi dôležitú pre vzťahy s ľuďmi - nesúdiť a odpúšťať.“

Otto s dobrovoľníčkou Vejou — Foto: Fotoarchív Otta György​ho

V Bratislave pracuješ už 2. mesiac. V čom je táto práca pre teba výnimočná?

To, čo robím, nerobím kvôli peniazom. Neslúžia mi na to, aby som bol šťastný. Najviac znamená pre mňa robiť ľuďom radosť a dopriať každému, aby sa cítil krásny. Od prvého momentu, ako som spoznal svoju kolegyňu Paťku, sme vedeli, že chceme pracovať v rovnakej zmene. Aj ona sa veľmi rada smeje a to nás spája ešte viac. Keď prišla prvá klientka a Igor jej povedal: "Pán kolega vás zoberie" a ja som s tou pani kráčal k umývadlu, triasol som sa. Počas umývania vlasov sa moje napätie uvoľnilo a ja som prišiel na to, že táto práca je pre mňa a tento salón je na to, aby som využil svoje schopnosti.

Pracovná zmena s kolegyňou Paťkou — Foto: Fotoarchív Otta György​ho

Si veľmi pozitívny, usmievavý a ambiciózny mladý človek. Čo by si odkázal svojim rovesníkom, ktorým sa odchod z CDR ešte len blíži?

Mnoho "domovákov" sa vzdáva, lebo majú pocit, že nikam nepatria. Medzi myšlienkami však vždy blúdia sny a tie sú na to, aby sa plnili. Sny nás robia šťastnými. Učili nás, aby sme si ich písali, a tie splnené si zároveň značili. Aby sme ich postupne napĺňali a išli za dobrým životom. Ostatným mladým dospelým z centier by som rád poradil, nech nie sú leniví; majú dve zdravé ruky a dve zdravé nohy. Stačí zmeniť svoj postoj. Aby svet prijal nás a my sme prijali svet.

Aj ostatní majú možnosť zapojiť sa do spolupráce s Úsmevom ako dar. Privítame dobrovoľníkov-sprievodcov aj darcov. Zapojte sa do pomoci s nami na www.venuj.usmev.sk alebo nás kontaktujte na Úsmev ako dar BB kraj

Autorka: Ivana Latiaková