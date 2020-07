TASR

Prezidentka Čaputová vyzdvihla pozitívne projekty i firmy v Banskobystrickom kraji

Zuzana Čaputová vo Zvolene — Foto: Facebook/Zuzana Čaputová

Zvolen 28. júla (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová nedávno vo svojej správe o stave republiky vyzvala, aby sme sa nevracali do stavu pred koronou, ale aby sme sa z nej poučili cestou napred. Aj jej dvojdňový regionálny výjazd do Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) má byť toho dôkazom. Konštatovala to v utorok vo Zvolene pred médiami.

„Súčasťou cesty je i snaha poukázať na dobré a pozitívne príklady, ktoré sa aj v BBSK dejú napriek tomu, že kraj čelí mnohým výzvam, ako je napríklad dopravná infraštruktúra, stav zdravotníctva či starostlivosti o seniorov. Aj tu sú veľmi pozitívne príklady na úrovni kraja, napríklad vybudovanie dvoch zariadení na dlhodobú starostlivosť pre seniorov, vodozádržné opatrenia vo Zvolene alebo firma, ktorú som navštívila, a ktorá sa orientuje na perspektívny druh ekonomiky, ako je elektromobilita,“ zdôraznila Čaputová.

Ide o spoločnosť Intercable v Kriváni, ktorá vyrába káble do elektromobilov, a napriek koronakríze plánuje priberať ďalších zamestnancov. Podľa prezidentky perspektívny druh ekonomiky môže znamenať stabilitu v regióne a zvyšovanie zamestnanosti.

Návšteva BBSK, ktorou chce hlava štátu poukázať, že už teraz sú na Slovensku pozitívne príklady, ktoré ukazujú cestu, akou sa krajina môže vydať, pokračuje v stredu (29. 7.) na Horehroní.