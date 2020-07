TASR

Blokár Kyjanica posilnil Kladno

Na snímke zľava hráči Trenčína Rastislav Remenár a Lukáš Kyjanica, vpravo hráč Košíc Patrik Lamanec — Foto: TASR/František Iván

Kladno 28. júla (TASR) - Počet slovenských volejbalistov v českej extralige rozšíri v budúcej sezóne Lukáš Kyjanica. Dvadsaťdvaročný blokár, ktorý v predchádzajúcom ročníku pôsobil vo VKP Bystrina SPU Nitra, sa stal posilou Kladna.

S vedením „orlov“ podpísal kontrakt na dve sezóny a v pondelok odštartoval s novým tímom prípravu. „Prestup do Kladna vnímam veľmi pozitívne. Je to príležitosť ukázať sa v kvalitnej českej extralige a nabrať nové skúsenosti,“ povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Kyjanica po prvom tréningu s Kladnom.

„Prsty“ v jeho prestupe má slovenský tréner Tomáš Samsely, ktorý sa stal asistentom kouča Milana Fortuníka. „Tréner Samsely mi zavolal, že Kladno zháňa blokára a že ma budú kontaktovať. Dohodli sme sa na podmienkach a podpísali sme zmluvu. Mal som aj iné ponuky, hlavne z našej extraligy, ale som rád, že si vyskúšam najvyššiu českú súťaž,“ dodal osemnásobný slovenský reprezentant, ktorý sa chystá na prvý zahraničný angažmán.

Okrem Samselyho bude v družstve jediným legionárom: „V tíme sme traja blokári, určite dám všetko do toho, aby som hral v základe. Najmä však chcem spraviť výkonnostný pokrok. Chceme sa biť o popredné priečky v extralige aj v Českom pohári. Uvidíme, ako sa sezóna bude vyvíjať.“

Všetkých osem reprezentačných štartov nazbieral Kyjanica v roku 2019, keď nastúpil na jeden kvalifikačný duel ME a sedem v Zlatej európskej lige. Na záverečný turnaj majstrovstiev Európy sa neprebojoval a chýba aj v užšej nominácii nového trénera Mareka Kardoša na práve prebiehajúcom kempe v Nitre.

O reprezentačný dres však chce zabojovať a rád by sa predstavil v januárovej kvalifikácii ME 2021: „Veľmi rád by som chcel pridať ďalšie štarty v reprezentácií, túžim sa dostať sa do nominácie na kvalifikáciu ME. Uvidíme, ako to všetko dopadne.“