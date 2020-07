TASR

Dnes o 08:22 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Slovan podpísal ročný kontrakt s útočníkom Kundríkom

Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom kontrakte s Petrom Kundríkom.

Na snímke vpravo hráč HC Košice Tomáš Hričina, vľavo hráč HK Poprad Peter Kundrík — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 28. júla (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom kontrakte s Petrom Kundríkom. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovanec popradského hokeja. V domácom klube strávil aj ročník 2019/2020, počas ktorého nastúpil na 44 duelov TL a pripísal si gól a štyri asistencie.

Okrem Popradu pôsobil na hosťovaní v prvoligovej Spišskej Novej Vsi a v projekte slovenskej 20-tky. V najvyššej súťaži odohral aj s play off 109 duelov a nazbieral 12 bodov (5+7). Predstavil sa tiež na juniorských MS 2018 v Buffale. Na šampionáte si v piatich zápasoch pripísal jednu asistenciu.

„Peter je šikovný mladý hráč a bývalý juniorský reprezentant. Je to tvrdý chlapec, ktorý sa nebojí ľahnúť do strely a následne byť nebezpečný v útoku. Konštruktívny hráč, ktorý dokáže hrať na krídle, ale aj centri. V jeho hre je vidieť 100% nasadenie, je ochotný sa obetovať pre tím. Je to výborný korčuliar, ktorý sa nám bude hodiť na rôzne špeciálne situácie na ľade,“ uviedol pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien.