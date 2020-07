TASR

Skvelá správa pre Tótha. O limit na OH v Tokiu sa môže pokúšať od septembra

Na snímke vľavo v popredí slovenský chodec Matej Tóth — Foto: TASR/Ján Krošlák

Bratislava 28. júla (TASR) - Úradujúci olympijský šampión v chôdzi na 50 kilometrov Matej Tóth sa môže o splnenie limitu na OH v Tokiu pokúšať už od 1. septembra. Svetová atletika (WA) od tohto dátumu čiastočne obnoví kvalifikačný proces v maratóne a chodeckých súťažiach. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Limity bude možné plniť, no výkony sa ešte nebudú počítať do svetového rebríčka. Pre ostatné disciplíny platí naďalej úplné pozastavenie celého kvalifikačného procesu až do 30. novembra, ku ktorému došlo od 6. apríla v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

WA k rozhodnutiu obnoviť aspoň možnosť plnenia limitov pristúpila z obáv, že maratónci a chodci nebudú mať dostatok príležitostí na ich plnenie. Kvalifikačný proces v maratóne a chôdzi sa uzatvorí 31. mája 2021. Maratónci a chodci budú môcť plniť limity na OH len na vybraných podujatiach z medzinárodného kalendára s certifikovanými traťami a s antidopingovými kontrolami.

„Je to skvelá správa, zo zákulisia prenikali informácie, že sa také niečo chystá. Zoficiálnenie nám ju potvrdilo. Teraz bude dôležité v spolupráci s organizátormi pretekov dotiahnuť októbrovú chodeckú termínovku a najmä definitívny dátum pre Dudinskú päťdesiatku a takisto sa pustiť do roboty. Moja motivácia je teraz oveľa väčšia. Ak budem zdravý, v Dudinciach sa v októbri pokúsim splniť na 50 km olympijský limit 3:50 h," uviedol Tóth ako obhajca zlata z Ria de Janeiro 2016.

V maratóne sa o účasť v Tokiu snaží Tibor Sahajda: „Je to, samozrejme, dobrá správa, len škoda, že okrem limitov sa nebudú počítať aj výkony do svetového rebríčka,“ poznamenal najlepší slovenský maratónec na webe atletika.sk. V mužskom maratóne znamená olympijskú istotu len čas 2:11:30 h a Sahajda sa chcel dostať na OH vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku.