Dnes o 15:00 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zlato je istota v akejkoľvej dobe, situácii aj krajine. Aktuálne stavte na mince

Zlatých tehličiek a zliatkov práve teraz nie je dostatok, preto českí investori znova objavujú pôvab investičných zlatých mincí Wiener Philharmoniker.

Uplynulé obdobie preverilo finančnú pripravenosť mnohých z nás. Firiem, aj jednotlivcov. Tí šťastnejší mali úspory na horšie časy, ktoré mohli využiť, iní si len teraz uvedomili ich dôležitosť. Sú však medzi nami aj takí, ktorí sa nespoliehajú na stabilitu meny a papierových peňazí a radšej dôverujú drahým kovom. Tie si, na rozdiel od peňazí, držia svoju hodnotu už tisíce rokov. A preto sa opäť čoraz viac dostáva do popredia pojem „investičné zlato“. Podľa odborníkov je to „pas“, ktorý má váhu v akejkoľvek dobe, za každých okolností a v každej krajine. Udržuje jeho majiteľom odstup od ekonomickej či politickej krízy. A garantuje im životnú úroveň, pretože na rozdiel od peňazí sa neznehodnotí infláciou.

Nedostatok tehličiek

Nie nadarmo sa teda hovorí, že ak máte doma aspoň pár zlatých tehál alebo mincí, môžete pokojnejšie spávať. A hoci pandémia nezrazila ich hodnotu, na chvíľu predsa len zastavila zásobovanie jednotlivých trhov. Stalo sa to aj švajčiarskym rafinériám, ktoré hrajú prím aj na českom trhu a ktoré boli nariadením vlády takmer dva mesiace uzavreté. Ich nečinnosť ochromila celkové zásobovanie zlatom i striebrom. Niet sa čomu čudovať, pretože rafinérie Argor-Heraues, PAMP a Valcambi, ležiace vo švajčiarskom kantóne Ticino neďaleko talianskych hraníc, spolu produkujú tretinu svetovej produkcie. Aj dnes, po obnovení svojej prevádzky, je stále nedostatok zliatkov z drahých kovov, najmä strieborných. A hoci je cena zlata výhodná, zlatých tehličiek stále nie je dosť na pokrytie dopytu trhu.

Mince Wiener Philharmoniker

Žiadna česká mincovňa investičné zlato vo forme zliatkov (tehál) nevyrába. Takisto sa spoliehajú na švajčiarske rafinérie. A preto českí investori teraz objavujú pôvab investičných zlatých mincí Wiener Philharmoniker. Ide o jednu z najobľúbenejších európskych investičných mincí, ktorá sa od roku 1989 razí vo Viedni z najrýdzejšieho 99,99-percentného 24-karátového zlata v 4 veľkostiach a hmotnostiach (1 troyská unca (hodnota 100 eur), 1/2 unce (hodnota 50 eur), 1/4 unce (hodnota 25 eur) a 1/10 unce (hodnota 10 eur)). Predlohou mince bola Viedenská filharmónia práve preto, že bola považovaná za jedno z najlepších hudobných telies sveta. Keďže ide o svetoznámu značku, v prípade potreby ju môžete predať kdekoľvek.

V Prahe, v Obecnom dome ich predáva špecializovaný predajca investičného zlata, firma Zlaté mince Numizmatika. „Najväčší záujem je o mince v originálnom balení po 10-tich alebo 20-tich kusoch. Tie sú zapečatené špeciálnou fóliou s hologramom. Klienti tak majú istotu, že ich mince sú úplne nové, nedotknuté,“ uvádza pán Palas, vedúci predajne. Ak chcete aj vy ukladať svoje peniaze do zlata, zlaté mince Wiener Philharmoniker sú tá pravá cesta.

V Obecnom dome v Prahe majú okrem mincí Wiener Philharmoniker na výber i kanadské mince s motívom Javorového listu, americké s nádherným reliéfom Indiána a bizóna alebo slávnych austrálskych "klokanov". To všetko sú mince z rýdzeho zlata najvyššej rýdzosti, 24 karátov.

Návrat tradičných mincí

Cenovo sú mince dokonca mierne lacnejšie ako švajčiarsky zliatok rovnakej hmotnosti. Aj výkupná cena mince zodpovedá cene tehličky. Pre klientov, ktorí oceňujú diskrétne rokovania je atraktívna aj skutočnosť, že mince nemusia byť číslované, tak ako to vyžaduje zákon u zliatkov. Ďalšou výhodou mincí je aj ich vyššia estetická hodnota. Pozorovať reliéf mince, dotýkať sa ho a cítiť v ruke magickú silu zlata je zážitok, ktorý môžete zdieľať aj so svojimi priateľmi. Ten vám zliatok zatavený do akrylátového obalu neponúkne. Tieto špeciálne zlaté mince, ktoré sa predávajú iba za cenu zlata, môžete tiež vlastniť bez obmedzenia, bez toho aby ste museli platiť pridanú zberateľskú hodnotu alebo DPH. Tým sa líšia od bežných numizmatických mincí a produktov českých mincovní.

Hromadiť zlaté mince má teda veľký význam. Ponúknu vám hmatateľnú istotu vášho zabezpečenia. So zlatom budete nezávislí na rozhodnutiach vlády, aj ekonomickej situácii. Navyše sú dostupné. Tie najmenšie dnes kúpite do 5-tisíc českých korún.