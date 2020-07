Monika Hanigovská

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mladíkovi doprial sám vesmír: Jeho žiadosť o ruku nedokáže nik zopakovať 6800 rokov

Mladá dvojica prežila priam nebeské zásnuby. Pozrite si ich s nami na fotkách.

Johnovi a Erice doprial sám vesmír. — Foto: Facebook/Erica Lee

OLD FORGE 28. júla – Všetko zlé môže byť na niečo dobré. Takúto situáciu zažil Američan John Nicotera, ktorý chcel požiadať o ruku svoju priateľku Ericu Pendrak, no jeho romantické plány skazila pandémia koronavírusu.

Na muža sa však neskôr usmialo šťastie - v tomto prípade mu doprial sám vesmír. Johnovi sa podarilo kľaknúť pred svojou vyvolenou vo chvíli, ktorá sa bude opakovať približne o ďalších 6800 rokov.

Mali iba pozorovať kométu

„Toto sa nestane za nášho života a ani počas piatich ďalších generácií,“ povedal pre CNN. Romantické gesto urobil presne vo chvíli, keď okolo Zeme obiehala kométa Neowise, ktorá krásne rozžiarila nočnú oblohu.

Erica a John Foto: Facebook/Erica Lee

Erica a John Foto: Facebook/Erica Lee

Erika nemala ani len tušenie o jeho pláne. Vopred vedela len o tom, že budú spoločne s ich priateľom pozorovať kométu Neowise, ktorá je tento mesiac viditeľná na severnej pologuli. Pozemok Johnovej rodiny neďaleko New Yorku zapadal do lokality a stal sa prísľubom neopakovateľného nebeského divadla.

Príliš jedinečný okamih

John potom, ako sa ukázala žiarivá kráska, pokľakol na jedno koleno a požiadal Ericu o ruku. „Každá jedna hviezda bola na oblohe, bolo to príliš jedinečné na to, aby som to nechal tak,“ tvrdí.

Krásne romantické zásnuby zachytil jeho kamarát a fotograf Tim Leach, ktorého ešte pred pozorovaním oblohy požiadal o to, aby išiel s nimi. „Tim tam s nami mrzol, aby sme si mohli navždy pripomínať túto chvíľu,“ dodal na záver. Fotky zverejnila na svojom profile na Facebooku samotná Erica.

Erica a John Foto: Facebook/Erica Lee

Najjasnejšia kométa na oblohe za posledných trinásť rokov dokázala zaujať aj tisíce ľudí na Slovensku. Mnohí ľudia sa zrazu stali nadšenými pozorovateľmi nočnej oblohy.

Fotografovi a popularizátorovi astronómie Petrovi Horálkovi z Českej republiky sa podarilo zachytiť kométu v jej plnej kráse. Jeho dielo ocenila aj NASA - na unikátnej fotke možno pozorovať ďalší výnimočný jav.