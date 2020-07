TASR

Dnes o 14:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na podujatí Kuchyňa starých materí ponúknu tradičné jedlá

Tradičné kysucké jedlá môžu ochutnať návštevníci Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke na podujatí Kuchyňa starých materí v nedeľu 2. augusta.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Roman Hanc

Nová Bystrica 28. júla (TASR) – Tradičné kysucké jedlá môžu ochutnať návštevníci Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke na podujatí Kuchyňa starých materí v nedeľu 2. augusta.

Podľa hovorkyne Kysuckého múzea v Čadci Alexandry Janigovej rozkúria prvú augustovú nedeľu funkčné dobové pece a tradičným spôsobom pripravia kapustniaky, halušky aj zemiakové placky.

„Kysuce nepatrili k bohatým krajom. To však nebránilo šikovným gazdinkám vyčarovať chutné a sýte pokrmy z múky, kapusty, zemiakov, cibuľky či slaniny. Vrátime sa spoločne do týchto čias a bude to zážitok pre malých aj veľkých,“ uviedla Janigová.

Doplnila, že návštevníci si môže spestriť program jazdou na Historickej lesnej úvraťovej železnici. „V stanici Skanzen je výstava Drotári a drotárstvo zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a v Raganovom mlyne banerová výstava Vlaky s vôňou dreva a makety vláčikov Miroslava Poláka,“ dodala hovorkyňa kysuckého múzea.