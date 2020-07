TASR

Dnes o 13:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Chcú odstrániť byrokraciu na školách. Pripravuje sa balík opatrení, tvrdí minister Gröhling

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje balík opatrení, ktorý odstráni zbytočnú byrokraciu na školách a uľahčí ich fungovanie.

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravuje balík opatrení, ktorý odstráni zbytočnú byrokraciu na školách a uľahčí ich fungovanie. Uviedol to šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

„Chceme, aby hlavnou náplňou práce učiteľov bolo odovzdávať vedomosti a aby náplňou práce riaditeľov bola v prvom rade starostlivosť o školu. Nadmernú administratívu v ich práci chceme minimalizovať, aby svoj čas prioritne venovali vzdelávaniu svojich žiakov a rozvoju školy,“ uviedol Gröhling.

Zjednodušia, prehodnotia či vyhodia

Minister dodáva, že v školstve sa opakovane zavádzali zmeny a pridávali nové povinnosti pre školy, čím sa zvyšovala administratívna záťaž pre učiteľov a riaditeľov. Ministerstvo školstva oslovilo niekoľkých riaditeľov škôl, aby identifikovali problematické či nepotrebné byrokratické úkony.

Ide hlavne o rôzne duplicitné povinnosti, postupy pri verejnom obstarávaní či vedenie spisov a záznamov. „Celkovo sme identifikovali 140 byrokratických úkonov škôl, z ktorých časť už bola vyhodnotená ako nepotrebná. Zvyšné chceme prehodnotiť či zjednodušiť. Chceme tiež presadiť väčšiu digitalizáciu pri vedení aj archivovaní týchto dát,“ uzatvára Gröhling.

Odstránenie byrokratických prekážok by malo vstúpiť do platnosti najneskôr v septembri 2021. Ministerstvo školstva očakáva, že školy aj po tomto termíne môžu identifikovať ďalšiu nadmernú administratívnu záťaž, a preto počíta s ďalšími debyrokratizačnými opatreniami aj do budúcnosti.