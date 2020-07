TASR

NHL: V príprave osem Slovákov, Tatar o živote v bubline: Nie je to Alcatraz

Osem slovenských hokejistov by sa mohlo predstaviť v prípravných stretnutiach pred reštartom sezóny v zámorskej NHL.

Zľava: Hokejisti Montrealu Canadiens zľava, Tomáš Tatar, Brendan Gallagher a Philip Danault počas tréningového kempu — Foto: TASR/AP

Edmonton/Toronto 28. júla (TASR) - Osem slovenských hokejistov by sa mohlo predstaviť v prípravných stretnutiach pred reštartom sezóny v zámorskej NHL. Nie všetci však v nich nutne nastúpia, každý tím odohrá v príprave len jeden duel a niektoré kluby môžu svoje opory šetriť na „ostré“ zápasy.

Otázny je najmä štart kapitána Bostonu Zdena Cháru, ktorý vynechal úvodný tréning Bruins po nedeľnom príchode do Toronta, dejiska play off pre tímy Východnej konferencie. Skúsený obranca nemohol ísť v pondelok na ľad, pretože tím nedostal jeho nedeľňajšie výsledky testu na koronavírus.

Šancu v bráne zrejme dostane Halák

Štyridsaťtriročný Chára netrénoval s Bruins prvýkrát, odkedy sa tím vrátil začiatkom júla po pauze na ľad. „Tím neobdržal výsledky Zdenovho testu a po porade s lekármi sme sa rozhodli, že kým ich nedostaneme, nebude s tímom trénovať," uviedli Bruins na sociálnej sieti Twitter.

Naopak, príležitosť v prípravnom zápase s Columbusom (v piatok o 1.00 SELČ) by mohol dostať brankár Jaroslav Halák, ktorého sa budú tréneri Bostonu snažiť využiť aj v skupine o nasadenie do play off. Jeho brankársky kolega Tuukka Rask sa nedávno vyjadril, že by bol prekvapený, ak by podobne ako vlani odchytal všetky zápasy „medveďov“ v bojoch o Stanleyho pohár.

Fehérváry miesto isté nemá

V skupine o nasadenie sa predstaví aj Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom, hráčov Lightning ešte pred ostrým štartom preveria vo floridskom derby Panthers (v stredu o 18.00 SELČ). Washington v kádri s Richardom Pánikom a Martinom Fehérvárym otestuje v príprave Carolina (v stredu o 22.00 SELČ).

