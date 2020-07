Dominika Pacigová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Alessandra Martines, známa ako Fantaghiro, porodila v 49 rokoch syna. Ako vyzerá rodinka dnes?

Rozprávku o krásnej Fantaghiro si zamilovali ľudia z rôznych kútov sveta.

RÍM 28. júla - Talianska televízna filmová rozprávka o princeznej Fantaghiro si našla veľa priaznivcov, a to nielen medzi deťmi, ktorým sa zapáčil boj odvážnej Fantaghiro proti zlej čarodejnici a iným nepriateľom, ale aj medzi dievčatami či ženami, ktoré si zamilovali zasnívaný pohľad princa Romualda. Tvrdohlavú, ale zároveň múdru a odvážnu princeznú Fantaghiro stvárnila talianska herečka Alessandra Martines. Mnohí ľudia si ju do dnešného dňa spájajú s touto rolou.

Ich cesty sa rozišli

Alessandra sa narodila v roku 1963 v Ríme. V roku 1993 sa vydala za filmového režiséra Clauda Leloucha, s ktorým má dcéru Stellu Lelouch, informuje portál Česko-Slovenská filmová databáze.

Po rokoch manželstva sa ich cesty rozišli. „Naše hodnoty sú úplne odlišné – pre mňa je dôležité uspieť vo svojom živote a vo vzdelávaní mojich detí. Pre neho sú úspechom Oscary, peniaze či krásne autá,“ povedala známa herečka pre magazín Gala tesne po rozvode.

V 49 rokoch sa stala matkou Huga

Medzičasom sa začal písať jej románik s o dvadsať rokov mladším Cyrilom Descoursom. Ich vzťah vyvolal pomerne veľký rozruch, no v roku 2012 priviedla na svet druhé dieťa - syna Huga. „Mala som syna vo veku 49 rokov, no je to pre mňa normálne,“ cituje jej slová portál Corriere della Sera.

Alessandra má v dnešných dňoch 56 rokov, no vyzerá neskutočne dobre. Pozrite si jej fotky a posúďte sami.

Jej dcéra vyrástla do krásy

Dcéra známej herečky, Stella Lelouch, je v dnešných dňoch už dospelou dámou. Vyrástla do krásy a aktívne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. Rovnako ako jej rodičia, aj ona sa pohybuje vo filmovom svete, informuje taliansky magazín Bigodino.