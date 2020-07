Monika Hanigovská

Dnes o 14:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Krivonohá! Vychrtlá! Občas ma aj kopali, spomína na detstvo Kristína Tormová: Teraz sa postavila tým, ktorí hodnotia ľudí podľa vzhľadu

Známa herečka a mamina sa pustila do ľudí, ktorí hodnotia vzhľad druhých. Súčasne sa detailne vyznala, aký veľký dopad malo na ňu takéto hodnotenie.

Už v detstve zažila veľkú šikanu, no dnes je silná žena. — Foto: Instagram/kristina.tormova

BRATISLAVA 28. júla – Herečka, moderátorka a mamina Kristína Tormová otvorila tému, o ktorej sa veľmi nerozpráva, no zažil ju azda každý z nás, kto bol už niekedy hodnotený úplne cudzím človekom.

Jej vzhľad hodnotia stále

„Ahoj, ty si ale strašne schudla!!!!,“ začína sa zdôverovať o tom, ako jej postavu s obľubou komentujú iní a popritom úprimne priznáva, že sa jej to stáva veľmi často.

„Toto sa mi stáva denne. Ľudia si navzájom hodnotia postavy, ako kto vyzerá. Nikto sa vás neopýta, či chcete poznať jeho názor na vašu riť, nohy, prsia, vlasy. Neviem, prečo si ľudia myslia, že tento svet je súťaž Miss,“ vyznáva sa na sociálnej sieti.

Už v detstve zažila veľkú šikanu

Už v útlom detstve zažila výsmech od spolužiakov, no neostalo len pri slovách. Ten sa občas vystupňoval a premenil na fyzický útok. Negatívne zážitky s ňou kráčali až do dospelosti.

„Do 24 rokov som nenosila sukne. V dvadsiatich štyroch som dostala rolu v minišatách a plavkách a zistila som, že mám fakt pekné nohy. Dovtedy boli najškaredšie a ja som sa na seba nevedela pozrieť inak, ako moji spolužiaci zo základnej školy,“ spomína na svoj „prelom“, kedy si uvedomila skutočnú realitu.

Pre výsmech spolužiakov sa chodila prezliekať. „Krivonohá! Vychrtlá!, kričali a občas ma aj kopali. Vždy, keď som potom robila módnu prehliadku, vedela som, že som nad svojou traumou z detstva vyhrala. Dovtedy som aj párkrát vyšla z domu v sukni, no vždy som sa vrátila prezliecť.“

Pred rokom opäť plakala, no dnes je silná

Staré rany sa jej otvorili aj pred rokom. „Takto pred rokom ma ľudia častovali: Fúha, si dobrá skriňa. Ejha, to koľko si pribrala?!. Bulvár písal: Preboha! To je ale obrovské brušisko! Plakala som. Nie, že som tučná, ale že si ma niekto takýmto spôsobom všíma. Prečo mi nedajú pokoj?! Prečo ich zaujíma zrovna toto?“

Kristína v poslednom období zase intenzívne počúva, že je štíhla. „Aká si vysušená. Si mama, mala by si byť taká kyprá! Ty si ale príšerne schudla, si ok? Nepreháňaš to už s tým chudnutím?“ opisuje spŕšku viet, ktoré sa k nej dostávajú, pričom si večer dopraje bez výčitky koláče, tri nanuky, no udržuje si svoju normálnu váhu.

Vo svojom tele sa cíti fantasticky

Kristína sa dnes cíti vo svojom tele dobre a na iné slová nedá dopustiť. „A o to vlastne nejde. Cítim sa dobre sama so sebou, vo svojom tele. Taká som.“

Jej slová potvrdil aj manžel Peter, ktorý podľa jej slov raz radostne predniesol. „Más dogabanú farbu na vlasoch, oblečieš si čokoľvek, už sa vôbec nemaľuješ a si šťastná ako nikdy.“

Cudzí ľudia však majú stále potrebu hodnotiť vzhľad. „A potom ťa ľudia zastavujú na ulici, píšu ti komenty…si strašne chudááá! A vy sa chtiac-nechtiac začnete obzerať v zrkadle. To telo, čo toľko dokázalo...hm, je ok? Je?...je.“

Viete, koľko ľudí trpí tým, že ich hodnotíte, ako vyzerajú?

Herečka položila otázku všetkým ľudom, ktorí takto hodnotia druhých a zároveň ich vyzvala, aby pre vzhľad druhých nebláznili. „Prečo to robíte? Mne to až tak nevadí, ja si o vás myslím svoje, ale sú ľudia, ktorým takéto hodnotenie môže naozaj ublížiť. Čo vás do toho, ako kto vyzerá? Keby tebe povedali: Ty si aká tlstá! Viete, koľko ľudí trpí tým, že ich hodnotíte, ako vyzerajú? Nevedia byť sami sebou, lebo sa už boja - poruchy príjmu potravy, úzkosti. Nebláznite.“

„Prosím, starajte sa o seba! Nech je každý, aký je a sám sebou. Vtedy bude dobre. A aj vtedy, kedy prestaneme byť závislí na chvále iných,“ zakončila svoje jasné posolstvo.