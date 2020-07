TASR

Prešov po štvrtý raz ocení najkrajšie predzáhradky a balkóny

Mesto Prešov vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón roka 2020.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Prešov 28. júla (TASR) – Mesto Prešov vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón roka 2020. Súťaží sa aj o najkrajšie okolie vchodu do bytového domu.

Prešovčania môžu okrem vlastnej záhradky prihlásiť aj tú, ktorú vo svojom okolí najviac obdivujú. Fotografie môžu záujemcovia zasielať len do konca júla. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

„Cieľom súťaže je podporiť obyvateľov, ktorí sa podieľajú na skrášľovaní predzáhradok a balkónov, a tak vytvárajú krajší a príjemnejší verejný priestor. Okrem vlastnej predzáhradky či balkónu môžu Prešovčania do súťaže prihlásiť aj predzáhradky či balkóny svojich susedov alebo známych. V takomto prípade je potrebné uviesť presnú lokalitu a mesto sa s majiteľmi následne skontaktuje. Veríme, že takto príjemne prekvapíme aj tých, ktorí svojou prácou zveľaďujú okolie, no nemajú dosť odvahy sa do súťaže prihlásiť," uviedla Šitárová.

Základná podmienka

Základnou podmienkou účasti v súťaži je podľa jej slov zaslanie fotografie rozkvitnutého balkóna, okna, lodžie, predzáhradky alebo verejného priestoru.

„Elektronicky môžu súťažiaci doručiť fotografie na e-mailovú adresu: predzahradka@presov.sk. Fyzicky môžu fotografie doručiť na mestský úrad, pričom obálku je potrebné označiť slovom Predzáhradka. Rovnako je treba uviesť kontaktné údaje a súhlas so zverejnením fotografií, mena a adresy, ktorý nájdu na webstránke mesta," dodala Šitárová.

Termín zaslania fotografií je do konca júla a vyhodnotenie súťaže sa uskutoční koncom leta.