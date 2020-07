V roku 2019 žilo na Slovensku vyše 5,45 milióna obyvateľov

TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - V roku 2019 žilo v Slovenskej republike 5 457 873 obyvateľov, z toho 2 792 523 žien a 2 665 350 mužov. Celkovo 98,6 percenta obyvateľov malo aj slovenské štátne občianstvo, 96,4 percenta obyvateľov SR sa na Slovensku aj narodilo.

Obyvateľov vo veku od 15 do 64 rokov bolo 3.688.978, detí 863.720 a ľudí nad 65 rokov 905.175. Vyplýva to z publikácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR s názvom My v číslach - Zahraničné sťahovanie 2019.

Najviac zastúpení boli Česi a Maďari

Vyše 5,37 milióna obyvateľov patrilo k držiteľom slovenského štátneho občianstva. Väčšina občanov iných krajín žijúcich v SR - 60 311 - pochádzala z členských štátov Európskej únie. Celkom 17 132 ľudí pochádzalo z ostatných krajín. Úrad zaevidoval tiež 1493 ľudí bez štátneho občianstva.

Najpočetnejšími skupinami obyvateľov s iným ako slovenským štátnym občianstvom boli Česi (14 445), Maďari (11 092), Rumuni (7137), Poliaci (6081), Nemci (4300) a Ukrajinci (4070). Z krajín mimo EÚ na Slovensku bývali napríklad aj občania Ruska (1729), Vietnamu (1728), Číny (1061). Menej zastúpené boli napríklad Kórea (590), Severné Macedónsko (480) a Švajčiarsko (365).

Vlani získalo slovenské štátne občianstvo 586 ľudí. Najviac z nich bolo z ČR (88), Ukrajiny (76), Spojeného kráľovstva (70), Vietnamu (46) a Spojených štátov (35). O štátne občianstvo prišlo 349 ľudí. Najväčšie skupiny ľudí z odňatým občianstvom SR žili v Rakúsku (100), Nemecku (73) a Česku (68).