TASR

Dnes o 13:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na odberových miestach chýba krv. Ak môžete, choďte darovať, vyzýva NTS

Národná transfúzna služba (NTS) SR zaznamenala na odberových pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje poklesom zásob krvných prípravkov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. júla (TASR) – Národná transfúzna služba (NTS) SR zaznamenala na odberových pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje poklesom zásob krvných prípravkov. TASR o tom informovala projektová manažérka NTS Martina Frigová.

Dodala, že s touto situáciou sa stretávajú počas letných mesiacov aj po iné roky, ale tentoraz úlohu zohráva aj pandémia ochorenia COVID-19. Ľudí preto vyzýva k darcovstvu krvi. Na odberové miesta preto NTS od pondelka umožňuje prísť aj bez objednania sa vopred.

Nemusíte sa objednávať

„Darcov krvi evidujeme menej v dôsledku dovoleniek, cestovateľskej či zdravotnej anamnézy. V letných mesiacoch stúpa počet dopravných nehôd a ťažkých úrazov vyžadujúcich si operačný zákrok, potreba krvi zo strany nemocničných zariadení je väčšia v dôsledku bežiacich operačných plánov a transplantačných programov. V nemocničných zariadeniach sú aj napriek letným mesiacom pacienti, ktorí potrebujú k svojej liečbe a záchrane svojho života krv,“ vysvetlila Frigová.

K darcovstvu NTS vyzýva z dôvodu, aby bola v plnej miere schopná zásobovať krvnými prípravkami slovenské nemocničné zariadenia. Záujemcovia sa môžu dostaviť na odberové pracoviská NTS s cieľom darovania krvi aj bez objednania sa na presný čas.

Aj naďalej treba dodržiavať opatrenia

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti pre darcov krvi a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi na odberových pracoviskách budú zamestnanci usmerňovať darcov v zmysle dodržania preventívnych opatrení vrátane dodržania sociálnych odstupov medzi darcami krvi.

Pre darcov krvi NTS naďalej ponecháva možnosť objednať sa na presný čas darovania krvi. „Takto objednaní darcovia budú uprednostnení pred neobjednanými darcami,“ doplnila Frigová s tým, že na všetkých odberových pracoviskách NTS je naďalej povinnosť dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Kto nemôže darovať?

„Vzhľadom k uvoľneniu opatrení, týkajúcich sa cestovania do zahraničia, upozorňujeme, že darovať krv môže osoba, ktorá za posledných 14 dní nebola v zahraničí alebo nebola v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí,“ zdôraznila.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú do 7.00 do 14.00 h s výnimkou utorka, keď je možné prísť darovať krv do 7.00 do 17.00 h.