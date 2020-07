TASR

Dnes o 12:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zaha zrejme opustí Crystal Palace, zažil najhoršiu sezónu od roku 2015

Útočník Wilfried Zaha z Crystal Palace má v úmysle opustiť klub.

Futbalista Crystalu Palace Wilfried Zaha — Foto: TASR/AP

Londýn 27. júla (TASR) - Útočník Wilfried Zaha z Crystal Palace má v úmysle opustiť klub. Uviedol to tréner Roy Hodgson, informácie priniesla agentúra DPA.

Dvadsaťsedemročný krídelník strelil počas celej sezóny 2019/20 iba štyri góly, je to jeho najhoršia bilancia od roku 2015. „Jeho forma v uplynulých niekoľkých týždňoch bola skutočne dosť zlá vzhľadom na to, čo je schopný urobiť,“ uviedol Hodgson.

Tréner by o neho nechcel prísť, v tejto chvíli je však zotrvanie Zahu v tíme otázne. „Je to dilema pre klub aj pre hráča. Je zrejme nastavený tak, že nás chce opustiť. Ak cíti, že s nami už viac nechce byť, bolo by to smutné. Stále ho máme veľmi radi. Túto situáciu môže vyriešiť iba on a klub. Ja nie.“