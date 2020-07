Monika Hanigovská

Dcérka Márie Čírovej valcuje svojím spevom internet: Jej rozkošné video dojíma nielen slávnu mamu

Malá Zoe ukázala, že zo spevu má minimálne takú radosť ako jej mama. Pozrite si rozkošné video.

Speváčka zverejnila dojemné video. — Foto: Instagram/mariacirova

BRATISLAVA 27. júla – Obľúbená speváčka Mária Čírová v týchto dňoch zalovila v archíve a na sociálnej sieti uverejnila video svojej rozkošnej dcérky. Tá po svojej nadanej mame zdedila minimálne radosť zo spevu.

„Kto vie, kto mi lásku dá, kto vie, či mi odpustia,“ pospevuje si speváčkina dcérka z textu známeho maminho hitu s názvom Kto vie, ktorý sa v roku 2015 stal oficiálnou pesničkou seriálu Divoké kone.

Malá Zoe už stihla roztopiť nejedno srdce

„Dookola, tisíckrát za sebou môžem pozerať toto video, stále sa budem usmievať od začiatku do konca!!! :))) To kedy si bola takáto malinka!!! Láska!!! Naše slniečko najzlatšie, Zoe,“ vyznala sa speváčka v príspevku na Instagrame.

Len za dva dni si stihlo Zoe vypočuť množstvo ľudí. Rozkošné video sa blíži sa k 39-tisícovej hranici pozretí, pričom fanúšikovia speváčky video komentujú ako krásnu a rozkošnú spomienku.

„Práve som sa roztopila. Toto je najkrajšie zlatíčko, vydrží jej to dlho,“ okomentovala jedna z používateliek na sociálnej sieti. „Už to pozerám asi desaťkrát. Je to také milé, no nádhera. Je na spapanie, a keď povie maminka...“ vyzná sa ďalšia.

Mária má však dôvodov na radosť oveľa viac. Už čoskoro sa totiž opäť stane mamou a spolu s manželom Mariánom, desaťročným synom Hugom a osemročnou dcérkou Zoe čoskoro privítajú do rodiny najmladšieho člena.