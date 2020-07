Monika Hanigovská

Dnes o 09:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čína má najdlhší sklenený most na svete: Prejdú po ňom 4-tonové autá a naraz zvládne 500 turistov

Má vyše pol kilometra a je priehľadný na 99,15 percent. Pozrite si najdlhší sklenený most na svete na videu.

V Číne majú takto unikát — Foto: Reprofoto Youtube/South China Morning Post

LIANZHOU 27. júla – Čína opäť posunula hranice nemožného. Pred pár dňami slávnostne otvorili v súčasnosti najdlhší sklenený most na svete. Most zapísali do Guinnessovej knihy rekordov pre svoju dĺžku 526,14 metrov, uvádza portál Lad Bible.

Vyrobený je z troch vrstiev laminovaného skla, pričom každá vrstva má hrúbku 4,5 cm. Ako uviedli čínske média, sklo je priehľadné na 99,15 percenta, čo poskytuje dokonalý výhľad. Sklenený most nad riekou Lianjiang by mal udržať 500 turistov naraz, čo otestovali priamo na mieste - po moste nechali prejsť dve SUV autá s hmotnosťou dokopy 4 tony.

Ako uviedli tamojšie média, most bude využívaný aj milovníkmi adrenalínu a módy – poslúži ako akýsi mostík na bungee jumping, ale aj ako mólo počas tamojších módnych dní.

Stavba tohto skoro 100-percentne priehľadného giganta trvala tri roky a vyžiadala si približne 300 miliónov čínskych jüanov, čo je prepočtom 37 miliónov eur. Sklenené mosty sa v Číne tešia veľkej obľube, keďže v krajine sa ich totiž nachádza viac ako 2000.