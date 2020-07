TASR

Baines oznámil koniec kariéry, zostane v štruktúrach Evertonu

Anglický futbalový obranca Leighton Baines z Evertonu ukončil profesionálnu hráčsku kariéru.

Leighton Baines — Foto: TASR/AP

Liverpool 26. júla (TASR) - Anglický futbalový obranca Leighton Baines z Evertonu ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Svoje rozhodnutie oznámil po nedeľňajšom záverečnom kole Premier League 2019/2020.

Bývalý anglický reprezentant strávil v Evertone dlhých trinásť rokov. Po príchode z Wiganu v roku 2007 odohral 35-ročný ľavý obranca za "The Toffees" 420 zápasov. Svoju krajinu reprezentoval na MS 2014 v Brazílii. Klub mu ponúkol predĺženie zmluvy, no Baines sa rozhodol pre odchod do futbalového dôchodku.

"Leighton urobil rozhodnutie u konci kariéry. Každý fanúšik Evertonu mu musí byť vďačný, je to fantastický vzor pre každého. Mal skvelú kariéru," citovala agentúra AFP trénera Evertonu Carla Ancelottiho. Baines by mal však zostať v liverpoolskom klube na zatiaľ bližšie nešpecifikovanej pozícii. V rokoch 2011 a 2013 bol zvolený za hráča roka v klube.