Klein vyhral dvojhru na HSC Cup-e, Horanského zdolal v dvoch setoch

Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch.

Na snímke Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Piešťany 26. júla (TASR) - Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na tenisovom turnaji HSC Cup v Piešťanoch. Ako piaty nasadený zdolal v nedeľnom finále druhého hráča podujatia Filipa Horanského v dvoch setoch 7:5 a 7:6 (5).

Horanský mal lepší vstup do zápasu, využil hneď prvú možnosť na brejk súperovho podania, následne aj druhú a v prvom sete sa ujal vedenia 3:0. To však neudržal, vo štvrtom geme využil Klein druhý brejkbal, rovnako aj vo ôsmej hre a vyrovnal na 4:4. Horanský potom za stavu 4:5 odvrátil dva setbaly, no v záverečnom geme sa mu to podarilo len raz, keď opäť stratil podanie a tak prvý set vyhral Klein 7:5.

Horanský ystratil sľubný náskok

Úvod druhej sady bol tentoraz v jeho prospech a vypracoval si vedenie 3:0. V ďalšom priebehu dokázal Horanský stiahnuť náskok, vyrovnal na 5:5, keď v desiatom geme odvrátil mečbal. Napínavý druhý set vyústil až do tajbrejku. V ňom viedol Horanský 3:1, no neudržal náskok a nakoniec prehral 5:7.

Kleinovi sa na Peugeot Tennis Tour 2020 darí, z troch turnajov vyhral dvojhru na úvodnom turnaji Bratislava Open i v Piešťanoch a na Privatbanka Open prehral len vo finále s Alexom Molčanom. Do celkového hodnotenia si tak v nedeľu pripísal ďalších 20 bodov a je na čele rebríčka. Okrem toho získal aj prémiu 3000 eur.

Veľmi dobrý zápas, chváli Klein

„Myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas, každý mal nejaké pasáže, keď hral lepšie ako ten druhý a potom sa to obrátilo. Skôr prevládalo to, kto bol aktívnejší, kto hral rýchlejšie a robil menej chýb. Je to tu rýchle a hrá sa tu ťažko. V druhom sete som mal dvakrát gemy na double brejk, i keď som nemal nejaké veľké šance. Filip to dobre zahral a ja som tam spravil možno nejakú jednu chybu. V tajbrejku je to už tesné, jedna lopta je rozdiel ako jeden brejk,“ povedal víťaz.