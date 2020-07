TASR

Dnes o 13:53 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hamšíkov Ta-lien na úvod novej sezóny prehral so Šan-tungom

Futbalisti Ta-lien I-fang aj so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nevstúpili do novej sezóny najvyššej čínskej súťaže ideálne.

Na archívnej snímke Marek Hamšík — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ta-lien 26. júla (TASR) - Futbalisti Ta-lien I-fang aj so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nevstúpili do novej sezóny najvyššej čínskej súťaže ideálne. V nedeľnom stretnutí 1. kola doma prehrali so Šan-tung Lu-neng Tchaj-šan 2:3. Hamšík odohral celý zápas.

Ta-lien pritom viedol od 59. minúty 1:0, keď sa presadil venezuelský útočník Salomon Rondon. Domáci však doplatili na výpadok medzi 79. až 86. minútou, keď hetrikom otočil stav belgický legionár Marouane Fellaini. V nadstavenom čase skorigoval Švéd Marcus Danielson.

Čínska liga odštartoval v sobotu s päťmesačným oneskorením spôsobeným pandémiou koronavírusu. Súťaž sa hrá v dvoch pred prázdnymi tribúnami. Okrem Ta-lienu, sa zápasy budú konať aj v meste Su-čou.