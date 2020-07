TASR

Dnes o 10:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na vyhliadkovej veži na Devínskej Kobyle pribudol ďalekohľad

Výhľady do blízkeho i ďalekého okolia z novej vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle v bratislavskej Devínskej Novej Vsi by mali byť za pekného počasia ešte krajšie

Na snímke Vyhliadková veža Devínska Kobyla — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 26. júla (TASR) – Výhľady do blízkeho i ďalekého okolia z novej vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle v bratislavskej Devínskej Novej Vsi by mali byť za pekného počasia ešte krajšie. Návštevníkom to umožní z najvyššej plošiny veže nový vyhliadkový ďalekohľad, ktorý mestská časť dostala do daru. Devínska Nová Ves ho osadila v piatok (24. 7.).

„Turistickí nadšenci, ktorí fandia nedávno otvorenej vyhliadkovej veži na Devínskej Kobyle, majú ďalší dôvod vyhľadávať túto novú turistickú atrakciu. Monokulár ďalekohľadu umožní návštevníkom nádherné diaľkové výhľady nielen na okolie Bratislavy, ale aj do susedných krajín Českej republiky, Maďarska a Rakúska,“ píše devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.

Krásne výhľady

Novú vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle v areáli bývalej raketovej základne otvorili 15. júla. Je vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova, má 112 schodov a nachádza sa vo výške 514 metrov nad morom na priesečníku obľúbených turistických trás. Tvarom pripomína modlivku zelenú, ktorá sa tam vyskytuje.

Návštevníkom má ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Rovnako aj na neďalekú Devínsku Novú Ves, Hrad Devín či rakúsky zámok Schloss Hof. Dostupná má byť peším a cyklistom.

Bez vstupného, no v zime vstup zakázaný

Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva už v minulosti uviedla, že vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.

Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadkovú vežu ako novú atrakciu hlavného mesta mohli vybudovať a sprístupniť na jeseň 2018, výstavba sa mala začať v auguste. Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019.