TASR

Atletika: V 2. kole slovenskej ligy Úradník s cenným skalpom Mateja Tótha

Matej Baluch z AŠK Slávia Spišská Nová Ves si v 2. kole slovenskej atletickej ligy v Košiciach výrazne zlepšil osobné maximum.

Na archívnej snímke zľava Salih Korkomah z Turecka, slovenský pretekár Matej Tóth a Miroslav Úradník zo Slovenska — Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 25. júla (TASR) - Matej Baluch z AŠK Slávia Spišská Nová Ves si v 2. kole slovenskej atletickej ligy v Košiciach výrazne zlepšil osobné maximum. Bronzový prekážkar z vlaňajších juniorských MS zvíťazil v sobotu na 400-metrovej trati časom 50,74 sekundy, svoj osobák zlepšil o 52 stotín.

Zverenec trénerov Edmunda a Igora Kováčovcov sa v slovenských historických tabuľkách posunul na 5. miesto za Kuceja (48,94), M. Kučeru (49,08), Lopuchovského (49,92) a Holúbeka (50,18), informoval web atletika.sk. „Z behu mám celkom dobrý pocit, do siedmej prekážky mi vyšlo všetko a ani nefúkalo,“ zhodnotil Baluch svoj výkon pre oficálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ): „Čas ma nepochybne veľmi potešil, no to, čo nasleduje od siedmej prekážky, musíme ešte lepšie natrénovať.“

Úradník zdolal olympijského víťaza

V chôdzi na 5000 m uspel Miroslav Úradník, ktorý si zároveň zlepšil osobný rekord na 19:39,36 min a zdolal aj olympijského víťaza z Ria de Janeiro 2016 na 50 km Mateja Tótha (19:47,80), ktorý si takmer o 7 sekúnd zlepšil sezónne maximum z 1. kola ligy.

„Z víťazstva i času mám veľmi dobrý pocit. Začali sme rozumne, s Maťom sme si vzájomne pomáhali a v závere to bolo už len kto z koho. V poslednom kiláku som do toho dal všetkom a Maťovi som ušiel. Už dávnejšie som si veril, že ho môžem na päťke zdolať, vyšlo to dnes. Som šťastný, že som si zlepšil osobný rekord, ale chcel som ísť o trošičku rýchlejšie – na úrovni 19:30,“ uviedol Úradník pre portál atletika.sk.

