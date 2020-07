TASR

Dnes o 13:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Bratislave sa začínajú legendárne Letné shakespearovské slávnosti

Divadelná scéna v slovenskej metropole nemá prestávku ani počas tohtoročných prázdninových mesiacov. Bratislavský hrad a jeho nádvorie bude miestom 20. ročníka Letných shakespearovských slávností, ktoré sa začínajú v sobotu a potrvajú do 14. augusta.

Ilustračná foto. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Othello, Rómeo a Júlia a ďalšie

Festival otvorí Othello, príbeh žiarlivého Maura, jeho ženy Desdemony i zradného našepkávača Jaga. Inscenáciu uvedie festival od 25. do 28. júla.

Hru o ľudských slabostiach vystrieda najväčšia ľúbostná tragédia všetkých čias, Rómeo a Júlia. Návštevníci ju budú môcť vidieť od 30. júla do 4. augusta.

Pódium na nádvorí bude následne patriť Shakespearovej najkratšej hre s názvom Komédia omylov, ktorá prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to síce vyzerá na tragédiu, ale čoskoro sa hra dostane do polohy frašky. Milovníci divadla sa na ňu môžu tešiť od 7. do 12. augusta.

Posledné dva festivalové dni, 13. a 14. augusta, budú patriť Shakespeare koncertu, autorskému divadelno-koncertnému programu skladieb, archívnych videozáznamov a hereckých výstupov z inscenácií.

Vstup len s rúškami

Organizátori festivalu návštevníkom pripomínajú, aby nezabúdali na dodržiavanie hygienických pokynov. Vstup a pobyt v mieste predstavenia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami, či už rúškom, šálom alebo šatkou.

Pri čakaní na vstup do nádvoria, v bufete alebo na toalety by sa mali dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pri vstupe do nádvoria a na toaletách sa odporúča použiť dezinfekciu. Priestory hľadiska, teda stoličky, ako aj toalety sa pred predstavením dezinfikujú, toalety dezinfikujú aj pred prestávkou. Sedenie bude v radoch vedľa seba bez rozstupov, rady však budú od seba vzdialenejšie. „Aj tento rok separujeme odpad,dopĺňajú organizátori.“

Festival je jediným a najväčším divadelným festivalom Williama Shakespeara na Slovensku.