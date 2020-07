Vedenie najväčšieho maďarského spravodajského portálu a vyše 60 novinárov podalo výpoveď

TASR

Vedenie redakcie najväčšieho maďarského spravodajského servera Index.hu v piatok oznámilo, že viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov podalo výpoveď po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfrdaktora Szabolcsa Dullu.

Niekoľko tisíc ľudí sa zhromaždilo na pochode za slobodu tlače, ktorým protestujú proti krokom voči najväčšiemu maďarskému spravodajskému serveru Index.hu v Budapešti v piatok 24. júla 2020. — Foto: TASR/AP

Budapešť 25. júla (TASR) - Vedenie redakcie najväčšieho maďarského spravodajského servera Index.hu v piatok oznámilo, že viacerí členovia vedenia a vyše 60 z 90 novinárov podalo výpoveď po tom, čo sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením vydavateľstva o osude prepusteného šéfrdaktora Szabolcsa Dullu. Informoval o tom spravodajský server media1.hu.

„Roky sme zdôrazňovali, že podmienkou nezávislosti servera je nezasahovanie do obsahu článkov a nezasahovanie do personálneho zloženia redakcie či jej konštrukcie zvonka. Prepustením Dullu bola porušená druhá podmienka. Je to jednoznačný zásah do zloženia redakcie, čo nemôžme vnímať inak ako pokus o otvorený nátlak,“píše sa vo vyhlásení odchádzajúcich členov redakcie, medzi ktorými sú aj vedúci redaktor Attila Tóth-Szenesi a zástupcovia šéfredaktora Veronika Munková a János Haász.

Obavy o nezávislosť

Obavy z vývoja situácie okolo Index.hu, v ktorom už vo štvrtok podali viacerí novinári výpovede pre obavy zo straty nezávislosti tohto média, vyjadrila v piatok podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová. Maďarský úrad vlády pre server Politico.eu v tejto súvislosti uviedol, že k záležitostiam týkajúcim sa mediálneho trhu sa nebude vyjadrovať.

Viacerí členovia redakcie servera Index.hu reagovali ešte vo štvrtok podaním výpovede na prepustenie svojho šéfredaktora.

Informáciu o tom, že Dull dostal výpoveď, zverejnil v stredu László Bodolai, predseda kuratória Nadácie pre maďarský rozvoj (MFA), ktorá vlastní spoločnosť Index.hu Zrt. Požiadavku pracovníkov redakcie na návrat Dullu vo štvrtok odmietol.

Bodolai v písomnom stanovisku konštatoval, že jeho nedôvera voči prepustenému šéfredaktorovi je taká veľká, že s ním nedokáže už v žiadnom prípade spolupracovať.

Úroveň kontroly médii nemá v EÚ obdoby

Dull v júni hovoril o vonkajších tlakoch, ktoré by mohli smerovať k ukončeniu činnosti ním vedenej redakcie.

Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) koncom vlaňajška zverejnila správu založenú na záveroch medzinárodnej misie na monitorovanie slobody tlače. Konštatovalo sa v nej, že úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá obdobu v žiadnom členskom štáte EÚ.

V správe sa píše, že v Maďarsku došlo k dramatickému úpadku slobody tlače. Na umlčanie kritiky médií vláda využila celý rad dobre pripravených metód vrátane nákupu médií, vynútenej likvidácie titulov, kontroly riadenia nezávislých médií a ohováračských kampaní proti kritickým reportérom.