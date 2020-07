TASR

Rakúsko sprísnilo testovacie pravidlá na COVID-19 pre cestujúcich

Cestujúci prichádzajúci do Rakúska z ohnísk koronavírusového ochorenia COVID-19 budú musieť pri vstupe do krajiny predložiť výsledky aktuálnejších testov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR /Jakub Kotian

Viedeň 25. júla (TASR) - Cestujúci prichádzajúci do Rakúska z ohnísk koronavírusového ochorenia COVID-19 budú musieť pri vstupe do krajiny predložiť výsledky aktuálnejších testov. Vyplýva to z nového nariadenia rakúskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré začne platiť od pondelka.

Zatiaľ čo dosiaľ boli akceptované maximálne štvordňové testy na prítomnosť nového druhu koronavírusu, tento čas bude teraz skrátený na tri dni.

Ľudia so zoznamu sa musia preukázať negatívnym testom

Rezort zdravotníctva zverejnil v noci na sobotu zoznam 32 destinácií so zvýšeným rizikom infekcie po tom, ako dospel k záveru, že nedávny nárast nových domácich prípadov nákazy sčasti súvisí s osobami prichádzajúcimi zo zahraničia, informuje tlačová agentúra DPA.

Na danom zozname figuruje väčšina balkánskych krajín, ktoré boli v uplynulých týždňoch zdrojom množstva infekčných zhlukov v Rakúsku. Na zozname sú i Švédsko a Portugalsko, ako aj Spojené štáty, Brazília či India.

Ľudia prichádzajúci do Rakúska z týchto 32 krajín sa musia na hraniciach preukázať negatívnym testom na koronavírus alebo sa nechať otestovať do dvoch dní po vstupe do tejto alpskej republiky.

Sprísnenie pravidiel aj pre ľudí zo Schengenu

Tieto požiadavky sa vzťahujú na cestujúcich, ktorí sú obyvateľmi Rakúska alebo občanmi Európskej únie, a na osoby zo Švajčiarska, Lichtenštajnska, Islandu a Nórska.

Rakúsko tiež sprísnilo svoje pravidlá pre ľudí, ktorí nie sú ani z jednej z týchto krajín a prichádzajú zo Schengenskej zóny. Takíto cestujúci predtým museli absolvovať 14-dňovú karanténu, ale bol im povolený voľný pohyb hneď po tom, ako mali negatívny test. Nové opatrenie takisto nariaďuje test, ako aj karanténu, ktorú však nemožno skrátiť.