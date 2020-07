TASR

Fortuna liga: Slovan v prvom kole do Nitry, povolených bude päť striedaní

Nový ročník Fortuna ligy 2020/2021 odštartuje 8. augusta.

Bratislava 24. júla (TASR) - Nový ročník Fortuna ligy 2020/2021 odštartuje 8. augusta. V jesennej časti je na programe kompletných 18 kôl, v prvom na seba narazia FC Nitra proti obhajcovi titulu Slovanu Bratislava. Podstatnou zmenou vo FL bude povolenie piatich striedaní.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) povolila túto možnosť po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 a predĺžila túto možnosť na celý nasledujúci ročník. Záverečné kolo futbalovej jesene v novej sezóne je na pláne 15. decembra.

Prihlásili sa všetci

„Našou prioritou bolo zahájiť nový ročník Fortuna ligy čo možno najskôr, aby sme sa vyhli neskorým decembrovým termínom. Aj preto hneď prvý futbalový týždeň v novej sezóne bude tzv. anglický. Uplynulá sezóna bola náročná po všetkých stránkach. Dlho hovoríme, že naša liga však má drajv a atraktivitu. V súvislostiach ovplyvnených šíriacou pandémiou sa ukázalo, že má aj potrebnú silu. Verím, že v nový ročník Fortuna ligy bude opäť zaujímavý,“ uviedol pre portál fortunaliga.sk prezident Ústrednej ligovej komisie (ÚLK) Ivan Kozák.

Všetkých 12 tímov FL sa prihlásilo do nového ročníka najvyššej súťaže. Dva tímy na jeseň ešte nebudú hrať na domácich štadiónoch. Trenčín bude mať domáce prostredie opäť v Žiline a Sereď v Zlatých Moravciach. Presný harmonogram televíznych prenosov na prvých päť kôl bude známy neskôr.

„S vysielateľmi momentálne dolaďujeme spoluprácu na najbližšiu sezónu a výber TV zápasov. Našim cieľom je zachovať zvýšený štandard TV snímania zápasov, aj vzhľadom k tomu, že už v priebehu sezóny by sme mali začať aktívne využívať v TV zápasoch systém VAR,“ uviedol výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Víťaz 2. ligy postúpi automaticky

Základná časť bude mať 22 kôl, osemnásť z nich sa odohrá na jeseň a štyri na jar, potom nasleduje nadstavbová časť. Tabuľka sa rozdelí na skupinu o titul a skupinu o udržanie sa. Prvý tím v hornej šestke sa stane majstrom, tímy, ktoré skončia na druhom, resp. treťom mieste, si vybojujú účasť v predkole Európskej ligy.

Ďalšiu miestenku obsadí víťaz Slovnaft Cupu, v prípade ak to bude tím, ktorý skončí na 1. až 3. mieste FL, bude sa hrať play off o Európsku ligu medzi 4. a 7. tímami tabuľky. Posledný tím v spodnej šestke zostúpi o súťaž nižšie, predposledný pôjde do baráže o účasť v najvyššej súťaži s druhým tímom 2. ligy.

Víťaz 2. ligy postúpi do Fortuna ligy automaticky. „Takto to platilo v sezóne 2018/2019. Je to atraktívny a spravodlivý model pre všetkých. Samozrejme, v prípade uplynulej sezóny sa musel hrací systém prispôsobiť situácii spojenej so šírením ochorenia COVID-19. Veríme, že to už nebudeme musieť robiť,“ dodal Kozák.