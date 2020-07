Dobré noviny

Dnes o 13:30 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Kto nepustil k slovu Fera Joke? Hviezdni komici prezradili svoj recept na úspech

Moderátori „rozsadili“ komikov, aby každý dostal priestor povedať divákom svoj vlastný príbeh k úspechu.

Komici Jakub Lužina, Fero Joke, Jano Gordulič a moderátori Marcel Forgáč s Verou Wisterovou — Foto: PR.Konektor

Ľudia ich poznajú ako trefných zabávačov a niekedy až nemilosrdných stand-up komikov. Jakub Lužina, Fero Joke a Ján Gordulič však ukázali, že majú aj doposiaľ nepoznané kvality. V rámci online verzie najpopulárnejšieho slovenského festivalu Pohoda, ktorý dostal prívlastok „Pohoda In The Air“, sa predstavili v úlohe vtipných motivačných koučov v rámci programu Bezdymovej zóny (18+).

Netradičná kombinácia dvoch stand-up komikov Jakuba Lužinu a Jána Gorduliča s internetovým komikom Ferom Jokeom bola turbulentná od samého začiatku. Až tak, že Fero Joke mal chvíľami problém dostať sa k slovu. „Sú veľmi trefní a zžití spolu a keby ma nechali dohovoriť, tak aj niečo poviem,“ povedal moderátorom Vere Wisterovej a Marcelovi Forgáčovi Fero Joke vo vzácnej chvíli, keď sa dostal k slovu. Moderátori preto radšej komikov „rozsadili“ a každý dostal priestor povedať divákom svoj vlastný príbeh k úspechu.

Ján Gordulič, ktorý sa preslávil úlohou Poštára Janka v šou Pošta pre Teba, hneď na úvod dokázal, že by sa nestratil ani ako motivačný coach. „Dlho som robil Poštu pre Teba. To keby ste nevedeli odkiaľ ma poznáte. Najdlhšie robím stand-up comedy show Silné reči. Nikdy som sa nezamyslel nad tým, čo by som v živote chcel robiť. Ale vedel som, čo robiť nechcem. A to som postupne zisťoval tak, že som robil veci, ktoré boli divné a keď sa mi zdali divné, tak som začal robiť niečo iné. Keď nevieš, čo chceš robiť, tak skúšaj,“ vysvetlil na úvod svoju filozofiu Gordulič.

Jedna vtipná hláška striedala druhú — Foto: PR.Konektor

Ten následne pridal ďalšiu radu. A tou je hovoriť o svojej vysnívanej práci a o tom, čo chcete robiť. „A ďalšia vec. Nikdy nebudete pripravení. Ak čakáte na nejaký signál, aby ste urobili niečo, čo chcete urobiť, tak vám pomôžem. Haló, toto je on, toto je ten signál. Urobte to! Zároveň sa nebojte odísť od toho, čo vás nebaví,“ dodal Gordulič s tým, že ak človek robí niečo čo je ťažké, tak je veľká šanca, že robí niečo, čo je výnimočné. A na záver zaujímavá verzia obľúbeného citátu motivačných koučov vo verzii Gordulič: „Buď sám sebou. Ak nie si úplný debil. Potom buď radšej niekto iný.“

Suverénne najnetradičnejší recept na úspech ponúkol Jakub Lužina: „Ja sa volám Kubo Lužina a mal by som vám povedať o svojom úspešnom projekte Lužifčák. A necítim sa dobre, pretože môj úspech je maximálne nezaslúžený. Ja som hrozný hlupák a snažím sa vzdelávať iba vo veciach, ktoré mňa osobne zaujímajú. Napríklad nemám prezentáciu, pretože si ju neviem urobiť. Veď mne musíš zavolať, že si mi poslal email, aby som si ho prečítal. Čo znamená, že by som mal byť absolútne neúspešná osoba. Našťastie pre mňa, moju manželku a moju hypotekárnu situáciu je to inak.“

Opísal aj tak ako sa jedného rána rozhodol robiť podcast, pretože zistil, že na Slovensku podobný podcast nefunguje. A tak oslovil na spoluprácu svojho kamaráta Gaba Žifčáka. Výsledkom je najúspešnejší podcast na Slovensku. „Každý jeden z vás má čas a môže urobiť všetko, čo len chce. Nemusíš byť vzdelaný, ani náhodou. Ja mám najúspešnejší podcast na Slovensku a neviem ani zapojiť mikrofón. Môžeš byť úplne hlúpy a nemusíš sa toho báť. Na svete je strašne veľa ľudí, ktorí všetko vedia, alebo sa tak aspoň tvária. Ale chýbajú tu ľudia, ktorí sa neboja otvorene povedať, že nevedia, ale chcú,“ vysvetlil svoj pohľad na cestu k úspechu Jakub Lužina.

Trio komikov nám aj takto pekne zapózovalo — Foto: PR.Konektor

Príbeh ako sa dostať k 240-tisícom followerom na Instagrame opísal aj Fero Joke. „Svoj úspech som zažil vďaka mojím followerom. Na strednej škole som parodoval učiteľov, ale stále som chcel pomáhať ľuďom, tak som išiel robiť do nemocnice. Tam som robil videá pre moje kolegyne v nemocnici. Potom som sa začal pozerať na Evelyn, ktorá už bola úspešná. Poradil som sa s ňou a začal som robiť vtipné videá na Instagram,“ hovorí Fero Joke, ktorý na úvod parodoval život na rodnej Orave a neskôr aj celebrity a populárnych ľudí.

Fero Joke je známy tým, že vystupuje v parochni a ženskom oblečení. To na Slovensku nie je úplne tradičný a nekontroverzný prístup. „Bál som sa, že ma na tomto konzervatívnom Slovensku nepochopia a že nebudú rozumieť, prečo v ženskej parochni parodujem bežných ľudí. V prvom rade si musíte veriť vy,“ uzatvoril recept na úspech Fero Joke.

Vtipné príbehy komikov s názvom „Cez smiech k úspešným príbehom“, talkshows a workshopy nájdete aj naďalej v archíve Bezdymovej zóny (18+) tu . V úlohe moderátorov uvidíte dokonale zohratých kolegov, Veru Wisterovú a Marcela Forgáča, takže je sa na čo tešiť.

Túto zónu priniesla spoločnosť Philip Morris Slovakia, ktorá sa dlhodobo sústredí na vývoj bezdymových výrobkov a jej víziou je budovanie budúcnosti bez dymu. V portfóliu spoločnosti je „bezdymovosť“ zastúpená zariadením na nahrievanie tabaku IQOS, ktoré tabak nespaľuje, ale ho iba nahrieva a tak nevzniká dym, ale aerosól.

Článok vznikol v spolupráci s PR.Konektor.