TASR

Dnes o 14:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Starosta Kodane očakáva presun štartu Tour de France v Dánsku na rok 2022

Primátor Kodane Frank Jensen očakáva, že cyklistické preteky Tour de France sa v roku 2021 nebudú konať v Dánsku.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Kodaň 24. júla (TASR) - Primátor Kodane Frank Jensen očakáva, že cyklistické preteky Tour de France sa v roku 2021 nebudú konať v Dánsku. Problémom je termínová kolízia s preloženými majstrovstvami Európy vo futbale.

V Dánsku sa pôvodne mali uskutočniť tri etapy od 2. do 4. júla, no organizátor najprestížnejších cyklistických pretekov ASO už pripravuje zmenu dátumu aj dejiska štartu budúcoročnej edície. „Je pravdepodobné, že štart Tour v Dánsku sa posunie na rok 2022. Stále sa snažíme o rok 2021, ale ak by sme na ňom trvali, mali by sme v meste poriadne husto,“ citovala Jensena agentúru DPA.

ASO chce posunúť štart pretekov o týždeň skôr, ako sa pôvodne plánovalo. To spôsobí termínovú kolíziu so zápasmi ME vo futbale, ktoré sa budú hrať v dánskej metropole ešte 28. júna. Alternatívou pre Grand Départ v roku 2021 má byť francúzsky región Bretónsko.