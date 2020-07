Alfons Mucha, predstaviteľ secesie, sa narodil pred 160 rokmi

TASR

Český maliar, grafik, ilustrátor a návrhár Alfons Mucha patril k najvýznamnejším predstaviteľom secesie.

Vľavo: Alfons Mucha, vpravo: Jeho dielo Bières de la Meuse — Foto: Wikimedia Commons/George R. Lawrence Co. , masterpieceart.net/alphonse-mucha

Ivančice/Bratislava 23. júla (TASR) - Český maliar, grafik, ilustrátor a návrhár Alfons Mucha patril k najvýznamnejším predstaviteľom secesie. Obrazmi, plagátmi, grafikami a dekoračnými návrhmi vytvoril vrcholné diela tohto výtvarného slohu z prelomu 19. a 20. storočia. V piatok 24. júla uplynie 160 rokov od narodenia umelca, ktorého osobitý štýl je známy po celom svete.

Alfons Mucha sa narodil 24. júla 1860 v Ivančiciach neďaleko Brna. Od detstva vynikal v kreslení, ale aj v speve. Vyrastal však skromných podmienkach a jeho cesta k uznaniu nebola jednoduchá.

Pomohla mu podpora grófa Khuena

Po gymnaziálnych štúdiách ho neprijali na pražskú výtvarnú akadémiu. Zamestnal sa ako úradník, ale v kancelárii pracoval len dva roky. Presťahoval sa do Viedne, kde prijal prácu v divadelných dielňach divadla Ringteater

Vo Viedni sa zoznámil s grófom Eduardom Khuenom, ktorý ako jeden z prvých ocenil Muchov výtvarný talent. Vďaka jeho finančnej podpore mohol Mucha študovať na mníchovskej akadémii a od roku 1888 aj v Paríži.

Počas parížskeho pobytu postupne podpora grófa slabla a Mucha sa živil ako ilustrátor šlabikárov, populárnych románov či kalendárov. V Paríži sa zoznamil so spisovateľom Augustom Strindbergom, maliarmi Mauriceom Denisom, Paulom Sérusierom či Paulom Gauguinom.

Zakázka, ktorá zmenila jeho život

Vďaka týmto známostiam sa dostal k zákazke, ktorá zmenila jeho život. V roku 1895 zrealizoval plagát pre vtedy jednu z najslávnejších herečiek Sarah Bernhardtovú. Jeho nekonvenčný výtvor ohromil nielen herečku, ale aj Parížanov.

Mucha s herečkou podpísal exkluzívnu zmluvu na niekoľkoročnú spoluprácu. Navrhoval jej divadelné kostýmy, javiskové dekorácie, obaly kníh, šperky, nábytok i plagáty a divadelné programy. Medzitým učil na akadémii a neskôr vo vlastnej škole.

Vlastenecké cítenie aj v USA

V roku 1904 odišiel do Spojených štátov amerických (USA), kde v New Yorku, Chicagu a vo Philadelphii vyučoval a tvoril. V USA sa prejavilo aj jeho vlastenecké cítenie. V New Yorku na jeho návrh založili Slovanský výbor.

Začala sa v ňom rodiť aj myšlienka rozsiahleho výtvarného diela Slovanská epopeja. Tú za pomoci amerického mecenáša začal realizovať po návrate do vlasti v roku 1913 a rozsiahle dielo dokončil v roku 1928.

Navrhol aj prvý československý štátny znak

Slovanskú epopeju tvorí cyklus 20 veľkoformátových obrazov, ktorými sa pokúsil zhrnúť dejiny Slovanov. Obrazy maľoval na zámku Zbiroh. Po dokončení ich daroval československému ľudu a Prahe.

Okrem toho sa podieľal na realizácii vlastného návrhu mozaikového okna pražskej Katedrály sv. Víta, a tiež na výzdobe interiéru Obecného domu v Prahe. Po vzniku prvej Československej republiky (ČSR) sa Mucha stal autorom jej prvých známok a bankoviek. Navrhol aj prvý československý štátny znak.

Muchov hlboký vzťah k slovanstvu a k ČSR sa stal po vzniku Protektorátu Čiech a Moravy v roku 1939 jedným z dôvodov, pre ktoré sa oňho začalo zaujímať Gestapo. Bol medzi prvými, ktorých nacistická polícia vypočúvala a hoci ho po výsluchu pustili domov, jeho zdravie a osobnosť ostali nalomené.

Svetoznámy maliar, grafik a návrhár Alfons Mucha zomrel 14. júla 1939 v Prahe, len niekoľko dní pred svojimi 79. narodeninami.