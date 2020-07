Eve sa krúti chrbtica, no nevzdala sa: Nepočúvla lekárov, dnes je fitneskou a dvihne aj 120 kíl

Monika Hanigovská

Mladej žene pomohlo cvičenie s bolesťami chrbta, ale našla aj stratené sebavedomie.

Eva sa napriek chorobe nevzdala. — Foto: Instagram/evabutterly

DUBLIN 26. júla – Bola len 12-ročné dievčatko, keď si učiteľka v škole všimla, že jej žiačka má niečo s ramenami. „Informovala moju mamu, ktorá ma potom priviedla k odborníkovi,“ zalovila Eva Butterly v spomienkach. Diagnostikovali jej vážnu diagnózu - skoliózu adolescentov, pri ktorej sa chrbtica krúti alebo vytáča do strany.

Vytvoril sa jej hrb

Dievčatko si prešlo dlhou liečbou, no stav sa jej nezlepšoval. „Môj chrbát sa postupne zhoršoval až do bodu, keď sa mi začal tvoriť veľký hrb.“

O rok neskôr, ako 13-ročná podstúpila náročnú operáciu chrbtice, pri ktorej jej ju spevnili kovovými tyčami. To jej pomohlo v pohybe, no zakrivenie lekári nedokázali úplne napraviť. Po roku museli spevnenie v dôsledku infekcie odstrániť a nahradiť ho korzetom.

Cítila sa odlišná

Vyrastať so skoliózou bolo pre Evu ťažké. „Moje telo sa cítilo ako cudzie a ja som mala problém si nájsť oblečenie, ktoré by sa mi hodilo.“ Ľahké to nebolo ani v škole. „Operadlá školských stoličiek mi vždy spôsobovali veľa nepohodlia a ja som sa cítila veľmi odlišne od ostatných dievčat v mojom veku,“ spomína si na nešťastné obdobie svojho života.

Lekári jej odporúčali, aby sa športu vyhýbala, no ona ich neposlúchla. Prvýkrát vstúpila do telocvične ako 18-ročná a tento športový priestor si zamilovala. „Našla sa“ vo vzpieraní a v priebehu niekoľkých mesiacov zistila, že jej to výrazne pomáha zvládnuť agresívnu skoliózu. „Chrbtica sa stala oveľa symetrickejšou a moja bolesť skoro zmizla.“ Dnes zodvihne aj 120 kilogramov.

Vďaka športu objavila sebadôveru

„Vďaka vzpieraniu som získala sebadôveru, čo ma ako dospievajúce dievča, ktoré si predtým neverilo, veľmi posilňovalo,“ vyznala sa.

Teraz dúfa, že sa stane inšpiráciou pre ostatných, ktorí trpeli tak, ako ona. „Posilňovanie svalov, ktoré obklopujú moju chrbticu, nesmierne pomohlo mojej bolesti a celkovému estetickému vzhľadu chrbta. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom prevziať kontrolu nad svojím zdravím prostredníctvom tréningu.“

Eva však nezabúda ani na vyváženú stravu a duševné zdravie. Skolióza totiž nie je náročná len po fyzickej stránke, ale aj psychicky. Ľudia s týmito problémami sa často môžu cítiť sami.

Živí sa ako trénerka

Svoje nadobudnuté skúsenosti posúva ďalej a napriek zdravotnému znevýhodneniu sa živí ako trénerka. „Existuje veľa štúdií, ktoré ukazujú, že zdvíhanie závažia nielen zmierňuje bolesť chrbta a zlepšuje funkčnosť chrbtice, ale tiež zvyšuje hustotu kostí,“ vysvetľuje.



Dnes má táto žena, pôvodom Ruska, pred 30-tkou a za sebou aj herecké skúsenosti. V malej roli sa objavila v seriálovom hite Hry o tróny a rozbieha aj vlastný koučovací program.

Zdroj: Dublin Gazette