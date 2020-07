TASR

Dnes o 13:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Tipsport liga: Do Nitry sa vrátil útočník Tomáš Hrnka

Novou posilou HK Nitra sa stal Tomáš Hrnka.

Na snímke Tomáš Hrnka — Foto: TASR/Michal Svítok

Nitra 24. júla (TASR) - Novou posilou HK Nitra sa stal Tomáš Hrnka. Dvadsaťosemročný útočník sa vrátil do materského klubu po ôsmich rokoch. Informoval o tom web HK Nitra.

Hrnka je dvojnásobný účastník MS a trojnásobný majster Slovenska.Dva tituly získal s Košicami, jeden s Banskou Bystricou. Okrem toho pôsobil dve sezóny aj v KHL v drese Slovana Bratislava.

„Sme radi, že sa vracia odchovanec nášho klubu, ktorého veľmi dobre poznáme. Museli sme nájsť spoločnú reč s Banskou Bystricou, keďže tam mal platný kontrakt aj na ďalšiu sezónu. Dôležitým faktorom však bol najmä Tomášov záujem sa vrátiť, keďže má malú dcéru a chce byť doma s rodinou. Verím, že potvrdí svoje kvality, ako aj získané medzinárodné skúsenosti a stane sa jedným z nosných hráčov budúcej sezóny,“ povedal k podpisu zmluvy prezident Nitry Miroslav Kováčik.

Hrnka potvrdil, že hlavným dôvodom návratu pod Zobor je rodina: „Máme malú dcéru a po rozhovore s manželkou sme usúdili, že bude najlepšie, keď túto sezónu odohrám doma. Musím sa za to poďakovať Banskej Bystrici, špeciálne pánovi Kovalovi, ktorý pochopil moje dôvody a našu situáciu a uvoľnil ma domov napriek platnej zmluve, ktorú som mal s Banskou Bystricou. Ani by som nepovedal, že za Nitru som naposledy hral pred siedmimi rokmi. Je to už dosť dlhá doba. Po tých zápasoch, ktoré som v Nitre odohral či už s Košicami alebo s Banskou Bystricou, sa určite teším na to, že nitrianski fanúšikovia budú opäť mojimi domácimi.“